Αίγιο: Έφυγε από τη ζωή στα 59 της η εκπαιδευτικός Φωτεινή Δημοπανάγου

Βαρύ πένθος στην εκπαιδευτική κοινότητα του Αιγίου. Η Φωτεινή Δημοπανάγου, δασκάλα στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου, απεβίωσε σε ηλικία 59 ετών, μόλις ένα χρόνο πριν την προγραμματισμένη συνταξιοδότησή της, τον Ιούνιο του 2026.

Η εκπαιδευτικός, η οποία είχε παρουσιαστεί κανονικά στο σχολείο στις αρχές Σεπτεμβρίου, ζήτησε άδεια για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις λόγω αδιαθεσίας. Η διάγνωση, που έγινε αρχικά στο Νοσοκομείο Αιγίου και επιβεβαιώθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, έδειξε επανενεργοποίηση και επιθετική εξέλιξη καρκίνου του πνεύμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της κρίθηκε μη αναστρέψιμη, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει καν θεραπεία. Η Φωτεινή Δημοπανάγου κατέληξε μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός από τη στιγμή της διάγνωσης.

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου εξέδωσε ανακοίνωση αποχαιρετισμού, τονίζοντας το ήθος και το έργο της: «Μια φωτεινή παρουσία, αντάξια του ονόματός της, έφυγε από κοντά μας. Δασκάλα με αγάπη, φως και αληθινό ενδιαφέρον για τα παιδιά. Τυχεροί όσοι μαθητές και γονείς τη συνάντησαν στον δρόμο τους».

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου, ο οποίος, εκτός από την αναφορά στην «προσφορά της στα παιδιά μας, το εκπαιδευτικό της έργο και τη μεγάλη της αγκαλιά», ανακοίνωσε ότι στη μνήμη της θα δοθεί χρηματικό ποσό στο ΕΚΑΜΕ Αιγίου.

Η εκλιπούσα αφήνει πίσω τον σύζυγό της, Παναγιώτη Χρύσανθο, τον γιο τους, Στέφανο, τη μητέρα της, Διονυσία, και την αδελφή της, Αγγελική.