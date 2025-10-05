Μυτιλήνη: Διάσωση 17 ναυαγών μεταναστών ανοιχτά της Λέσβου – Νεκρή μία γυναίκα

Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη νότια Λέσβο.

Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 17 αλλοδαποί, ενώ ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.