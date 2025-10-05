Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μυτιλήνη: Διάσωση 17 ναυαγών μεταναστών ανοιχτά της Λέσβου – Νεκρή μία γυναίκα

Μυτιλήνη: Διάσωση 17 ναυαγών μεταναστών ...

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

Ναυάγιο σκάφους με πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκε σήμερα το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 3,3 μίλια ανατολικά του Πλωμαρίου στη νότια Λέσβο.

Μέχρι στιγμής διασώθηκαν 17 αλλοδαποί, ενώ ανασύρθηκε νεκρή μια γυναίκα η οποία μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Πλωμαρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στην περιοχή συνεχίζουν να επιχειρούν σκάφη και ελικόπτερο του Λιμενικού Σώματος και της Frontex.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης απόψε για τον Πάνο Ρούτσι

Πάτρα: Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε δημοτικό σχολείο

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές και οι καταιγίδες από το βράδυ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Λέσβος Μετανάστες Ναυάγιο

Ειδήσεις