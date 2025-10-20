Βρετανικό Μουσείο: Φιλαθρωπικό δείπνο με «ντεκόρ» τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Την έντονη αντίδραση της Αθήνας προκάλεσε η απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να διοργανώσει να διοργανώσει φιλανθρωπικό δείπνο στην αίθουσα με τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Το φιλανθρωπικό δείπνο έγινε το περασμένο Σάββατο, με τα Γλυπτά του Παρθενώνα να γίνονται ντεκόρ.

Ενέργειες όπως δείπνα, δεξιώσεις κι επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται σε χώρους Μουσείων στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης, «είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα», σχολίασε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους.

«Κατ/ επανάληψη και διαχρονικά το υπουργείο Πολιτισμού έχει καταδικάσει τα δείπνα, τις δεξιώσεις και τις επιδείξεις μόδας που διοργανώνονται στους χώρους των Μουσείων, στους οποίους εκτίθενται μνημεία και έργα τέχνης. Τέτοιες ενέργειες είναι προσβλητικές για τα πολιτιστικά αγαθά και θέτουν σε κίνδυνο τα ίδια τα εκθέματα. Αυτό ακριβώς έπραξε το προηγούμενο Σάββατο, η Διοίκηση του Βρετανικού Μουσείου, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα ως διακοσμητικά στοιχεία για το δείπνο που οργάνωσε», δήλωσε η Λίνα Μενδώνη και συμπλήρωσε:

«Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η ηθική των μνημείων θα έπρεπε να αποτελεί το κύριο μέλημα του Βρετανικού Μουσείου, το οποίο για μια ακόμη φορά επιδεικνύει προκλητική αδιαφορία».