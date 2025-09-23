Όσλο: Κλειστό το διεθνές αεροδρόμιο λόγω παρουσίας drones

Έκλεισε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και η λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου του Όσλο στη Νορβηγία εξαιτίας drones που εθεάθησαν στην περιοχή.

Τα συγκεκριμένα προβλήματα έρχονται λίγες ώρες μετά το κλείσιμο του αερολιμένα της Κοπεγχάγης στη Δανία και πάλι λόγω drones αλλά και των κυβερνοεπιθέσεων κατά των αεροδρομίων του Λονδίνου, του Βερολίνου και των Βρυξελλών.

Οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Όσλο γίνονταν μέσω άλλων αεροδρομίων, δήλωσε η Μόνικα Φάστινγκ, εκπρόσωπος Τύπου του αερολιμένα. Ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar κατέγραψε νωρίτερα αεροσκάφη που έκαναν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο, αναμένοντας οδηγίες από τον πύργο ελέγχου.

Γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα, το αεροδρόμιο ξεκίνησε να λειτουργεί σταδιακά.

Το κλείσιμο του αεροδρομίου της νορβηγικής πρωτεύουσας έγινε λίγες ώρες μετά τα προβλήματα που προκλήθηκαν στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης και πάλι λόγω drones. Ο συγκεκριμένος αερολιμένας ανέστειλε τη λειτουργία του για σχεδόν 4 ώρες.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει εντατική έρευνα για να προσδιορίσει τι είδους drones ήταν αυτά», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υποδιοικητής της αστυνομίας στην Κοπεγχάγη, Γιάκομπ Χάνσεν, συμπληρώνοντας ότι οι αρχές της Δανίας και της Νορβηγίας συνεργάζονται για να διαπιστωθεί εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Την Παρασκευή, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν συστήματα ελέγχου εισιτηρίων (check-in) στα αεροδρόμια των Βρυξελλών, του Βερολίνου και του Λονδίνου.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Ρωσία πως στην περίπτωση που ρωσικά αντικείμενα βρεθούν ξανά στον εναέριο χώρο της χώρας του, δεν θα διστάσει να τα καταρρίψει.