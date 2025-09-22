Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα το παλαιστινιακό κράτος- «Ήρθε η στιγμή για ειρήνη», δήλωσε ο Μακρόν στον ΟΗΕ

«Είναι δική μας ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε την πιθανότητα μιας λύσης δύο κρατών. Σήμερα, δηλώνω ότι η Γαλλία αναγνωρίζει το Κράτος της Παλαιστίνης », είπε ανακοινώνοντας την προειλημμένη αλλά σε κάθε περίπτωση ιστορική απόφαση της χώρας του.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ την επίσημη αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τη Γαλλία.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ca" dir="ltr">Le temps de la paix est venu. <a href="https://t.co/jah3FiXh4C">https://t.co/jah3FiXh4C</a></p>— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) <a href="https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1970204204318032191?ref_src=twsrc%5Etfw">September 22, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ επειδή ήρθε η ώρα για την ειρήνη», είπε αρχικά στην ομιλία του ο Γάλλος πρόεδρος και τόνισε ότι «ήρθε η ώρα να απελευθερωθούν οι όμηροι, να σταματήσει ο πόλεμος, οι σφαγές και η φυγή των ανθρώπων. Ήρθε η ώρα επειδή υπάρχει επείγουσα ανάγκη παντού. Ήρθε η ώρα για ειρήνη».

Απέχουμε ελάχιστα από το να είναι αδύνατον να πετύχουμε την ειρήνη, είπε ακόμη για να προσθέσει ότι «τίποτα δεν δικαιολογεί τον πόλεμο».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα, εδώ, σε αυτή την αίθουσα, πρέπει να ανοίξουμε τον δρόμο για την ειρήνη», συνέχισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Εν τω μεταξύ, σε μια πρώτη αντίδραση, η Παλαιστινιακή Αρχή χαιρέτισε την «ιστορική και θαρραλέα» απόφαση του Παρισιού.

Υπενθυμίζεται ότι μόλις χθες είχε προηγηθεί η αναγνώριση από τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Πορτογαλία και την Αυστραλία, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες.

Συνολικά πάνω από 150 χώρες-μέλη του ΟΗΕ από τις συνολικά πάνω από 190 έχουν αναγνωρίσει το Κράτος της Παλαιστίνης. Όλα αυτά, ενώ μέσω οργής από το Ισραήλ για τις αποφάσεις χωρών που διατηρούν εδώ και δεκαετίες στενές διπλωματικές αλλά και αμυντικές σχέσεις μαζί του.