Τραμπ: «Η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζει έντονη αντίθεση στην αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «ανταμοιβή για τη Χαμάς», όπως δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ.

Ο Τραμπ αναμένεται να αναφερθεί σε αυτή την απόφαση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, επισημαίνοντας πως πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Γαλλία, περιορίζονται σε λόγια χωρίς να προχωρούν σε ουσιαστικές ενέργειες.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επικρίνει τους «οργανισμούς που στηρίζουν την παγκοσμιοποίηση» και «υπονομεύουν την παγκόσμια τάξη», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς και με τους ηγέτες της Ουκρανίας, της Αργεντινής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, θα συμμετάσχει σε σύνοδο με ηγέτες μουσουλμανικών χωρών, όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, η Ινδονησία, η Τουρκία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι δηλώσεις του Τραμπ συμπίπτουν με τις απόψεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε την Κυριακή ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως η Βρετανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς «αποτελεί τεράστια ανταμοιβή στην τρομοκρατία».

Ο Νετανιάχου τόνισε πως έχει σαφές μήνυμα προς τους ηγέτες που προχωρούν σε τέτοιες αναγνωρίσεις μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, προειδοποιώντας ότι «κανένα παλαιστινιακό κράτος δεν θα ιδρυθεί δυτικά του ποταμού Ιορδάνη». Επισήμανε ότι, παρά τις πιέσεις εσωτερικά και διεθνώς, το Ισραήλ έχει διπλασιάσει τους εβραϊκούς οικισμούς στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια και προτίθεται να συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση.

Την Κυριακή, η Βρετανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, με τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, να δηλώνει πως αυτή η κίνηση στοχεύει στο να αναζωπυρώσει την ελπίδα για ειρήνη μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων και να ενισχύσει την προοπτική λύσης δύο κρατών.

Σε ένα βίντεο διάρκειας έξι λεπτών, ο Στάρμερ ξεκαθάρισε ότι η αναγνώριση δεν αποτελεί «ανταμοιβή για τη Χαμάς», αφού σημαίνει ότι η Χαμάς δεν έχει μέλλον και δεν θα συμμετέχει ούτε στην κυβέρνηση ούτε στην ασφάλεια. Παράλληλα, κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ να άρει τους περιορισμούς στα σύνορα, να σταματήσει τις σκληρές τακτικές και να επιτρέψει την απρόσκοπτη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ο Στάρμερ επισήμανε πως οι ενέργειες της Χαμάς, η κλιμάκωση από πλευράς Ισραήλ και η επιτάχυνση των εποικισμών στη Δυτική Όχθη αποδυναμώνουν την ελπίδα για λύση δύο κρατών, όμως τόνισε πως αυτή η ελπίδα δεν πρέπει να σβήσει.

Τέλος, ανέφερε πως η Βρετανία εργάζεται για να οικοδομήσει συναίνεση με ηγέτες της περιοχής και διεθνώς, στηρίζοντας το πλαίσιο ειρήνης που προτείνει.