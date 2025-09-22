Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 3χρονο που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του

Σοβαρά τραυματισμένο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ ένα αγοράκι τριών ετών, το οποίο παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή των Μοιρών του Δήμου Φαιστού στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το όχημα που τραυμάτισε το παιδί οδηγούσε συγγενικό του πρόσωπο – φέρεται να είναι ο πατέρας του – και το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, την ώρα που έκανε όπισθεν.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το παιδί να μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, το αγοράκι είχε επικοινωνία και κινητικότητα, γεγονός που καθησύχασε προσωρινά τους διασώστες.

Ακολούθησε η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου για περαιτέρω εξετάσεις. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το παιδί φέρει θλάσεις στον πνευμονοθώρακα, και κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ για αναπνευστική υποστήριξη.