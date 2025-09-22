Πολωνία προς Ρωσία: Μην παραπονεθείτε αν καταρρίψουμε drone ή αεροσκάφος σας

«Στο παρελθόν, έχουμε δώσει στη Ρωσία άφεση σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν έχουμε ακούσει καμία συγγνώμη, μόνο ψέματα», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο περιστατικό, ο Σικόρσκι δήλωσε από το βήμα του ΟΗΕ: «Αν ήταν ατυχήματα, γιατί δεν τα αναγνώρισαν αμέσως και δεν ζήτησαν συγγνώμη;».

Η Πολωνία υιοθετεί πιο αυστηρή στάση απέναντι στη Ρωσία, έπειτα από την παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones στις 10 Σεπτεμβρίου. Μετά τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, ακολούθησε προειδοποίηση και από τον υπουργό Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι.

Deputy Prime Minister @sikorskiradek's full speech at the emergency meeting of the UN Security Council regarding Russia's violation of Estonian airspace

«Οι χώρες του NATO θα καταρρίψουν ρωσικά αεροσκάφη ή πυραύλους εάν παραβιάσουν τον εναέριο χώρο τους», ξεκαθάρισε ο Σικόρσκι, μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου των χωρών της Συμμαχίας αποτελούν μέρος ενός υβριδικού πολέμου που η Ρωσία διεξάγει εναντίον της Δύσης εδώ και πολλά χρόνια.

Αυτό περιλαμβάνει τη δολοφονία πολιτικών, δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσφύγων, κυβερνοεπιθέσεις σε νοσοκομεία και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, εμπρησμούς σε χώρες όπως η Πολωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Λιθουανία, δέματα που περιέχουν εμπρηστικούς μηχανισμούς σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, και επιθέσεις σε ουκρανικές πρεσβείες.

Ο Σικόρσκι τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να λάβει ένα σαφές μήνυμα: τέτοιες προκλήσεις δεν θα γίνουν ανεκτές.

Απευθυνόμενος απευθείας στους Ρώσους εκπροσώπους, ο Σικόρσκι τόνισε ότι η Μόσχα αγνοεί το διεθνές δίκαιο και είναι ανίκανη να ζήσει ειρηνικά με τους γείτονές της.

«Έχω μόνο ένα μήνυμα προς τη ρωσική κυβέρνηση: εάν ένας άλλος πύραυλος ή αεροσκάφος εισέλθει στον χώρο μας χωρίς άδεια, σκόπιμα ή κατά λάθος, και καταρριφθεί και τα συντρίμμια πέσουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ, παρακαλώ μην έρθετε εδώ να γκρινιάζετε. Σας προειδοποιήσαμε», δήλωσε ο Σικόρσκι.