Πάτρα: «Δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως πυροτέχνημα, χρειάζονται εχέγγυα ασφαλείας»- Τι λένε οι αστυνομικοί για την παρουσία τους σε καταυλισμούς Ρομά

«Η παρουσία και η περιπολία αστυνομικών εντός των καταυλισμών Ρομά, υποθέτω ότι εδράζεται στη θεμελιώδη αρχή πως ο νόμος –και άρα η αστυνομική αρχή– πρέπει να παρευρίσκεται παντού, προκειμένου να διασφαλίζεται η δημόσια τάξη. Ωστόσο, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι μια τέτοια απόφαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί πρόχειρα, ούτε να παρουσιαστεί ως πυροτέχνημα που απλώς θα απασχολήσει την κοινή γνώμη» αναφέρει στο thebest.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικός Υπάλληλων Γιώργος Αγγελόπουλος, σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, που προανήγγειλε την εγκατάσταση ειδικά εκπαιδευμένων αστυνομικών δυνάμεων μέσα στους καταυλισμούς Ρομά και ότι το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή σε διάστημα περίπου ενάμιση μήνα.

«Μία τόσο σύνθετη επιχείρηση προϋποθέτει σοβαρό επιχειρησιακό σχεδιασμό, ώστε οι αστυνομικοί που θα αναλάβουν την αποστολή να διαθέτουν όλα τα εχέγγυα ασφαλείας. Γιατί η αστυνόμευση σε περιοχές με ιδιαιτερότητες δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτεί προετοιμασία, εκπαίδευση, αλλά και ένα πλαίσιο συνεργασίας με την τοπική κοινωνία» σχολιάζει ο κ. Αγγελόπουλος. Και προσθέτει: «Η αλήθεια είναι πως απέχουμε ακόμη αρκετά από το σημείο όπου μια περιπολία θα μπορεί να διέρχεται με ασφάλεια μέσα στους καταυλισμούς, ενώ ταυτόχρονα οι κάτοικοι θα επιθυμούν την παρουσία της αστυνομίας και θα την εμπιστεύονται. Η αποκατάσταση αυτής της σχέσης εμπιστοσύνης είναι προϋπόθεση για κάθε ουσιαστική παρέμβαση. Το ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι απλώς να «μπει η αστυνομία στους καταυλισμούς», αλλά να δημιουργηθούν οι όροι ώστε ο νόμος να εφαρμόζεται με τρόπο που να ενισχύει την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή και όχι να διαιωνίζει την καχυποψία και τον αποκλεισμό».

Οι δηλώσεις Χρυσοχοΐδη

«Οι αστυνομικοί αυτοί θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό, θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI. Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.



«Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος» διεμήνυσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. «Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο» εξήγησε.