Μάτια ψηλά! Απόψε η «Υπερπανσέληνος της Συγκομιδής»

Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2025 θα φωτίσει απόψε τον ουρανό, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα σε όσους σηκώσουν το βλέμμα τους ψηλά.

Πρόκειται για τη λεγόμενη «Πανσέληνο της Συγκομιδής», η οποία φέτος αναμένεται να είναι η πιο εντυπωσιακή του έτους, καθώς η Σελήνη θα βρίσκεται στο κοντινότερο σημείο της τροχιάς της γύρω από τη Γη — κάτι που την κάνει να φαίνεται μεγαλύτερη και πιο λαμπερή από το συνηθισμένο.

Η αποψινή πανσέληνος σηματοδοτεί και την αρχή μιας τριάδας υπερπανσελήνων, με τις επόμενες να αναμένονται μέσα στους επόμενους μήνες έως και τον Δεκέμβριο.

Η ονομασία «Πανσέληνος της Συγκομιδής» σχετίζεται με τη φθινοπωρινή ισημερία και τις αγροτικές παραδόσεις, ενώ παραδοσιακά ο Οκτώβριος φιλοξενεί και τη λεγόμενη «Hunter’s Moon» ή «Σελήνη του Κυνηγού». Στην πράξη, φέτος οι δύο ονομασίες συμπίπτουν, αποτυπώνοντας τόσο τον αγροτικό κύκλο όσο και το παλαιό κυνήγι στο φως του φεγγαριού.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τους αγρότες, καθώς το φεγγάρι ανέτειλε σχεδόν την ίδια ώρα για πολλές νύχτες, φωτίζοντας τον τόπο και δίνοντάς τους την δυνατότητα να κάνουν τις δουλειές τους και το βράδυ.

Σύμφωνα με τη NASA, οι υπερπανσέληνοι φαίνονται έως και 14% μεγαλύτερες και 30% πιο λαμπερές από τις συνηθισμένες πανσελήνους. Η φθινοπωρινή ατμόσφαιρα συχνά χαρίζει στο φεγγάρι κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις, δημιουργώντας το εντυπωσιακό φαινόμενο της «ερυθρής σελήνης».