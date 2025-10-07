Back to Top
Αστυνομική επιχείρηση στην Ηλεία και άλλες έξι πόλεις για την εξάρθρωση κυκλώματος εκμετάλλευσης αλλοδαπών

Έχουν γίνει 170 προσαγωγές και 6 συλλήψεις

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Τρίτης, 7 Οκτωβρίου, επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση αλλοδαπών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 170 προσαγωγές και 6 συλλήψεις μελών της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός, ενώ έχουν συλληφθεί ακόμη 6 άτομα για άλλα αδικήματα. Η επιχείρηση πραγματοποιείται σε περιοχές της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Μεσσηνίας, της Ηλείας, της Βοιωτίας και του 'Αργους.

Οι αστυνομικοί του «ελληνικού FBI» έχουν προχωρήσει στην κατάσχεση οχημάτων, διαβατήριων, χρηματικών ποσών και ναρκωτικών ουσιών.

