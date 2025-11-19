Τέλος η «φυλακή για χρέη» - Τρεις μεγάλες αλλαγές στο νέο πολυνομοσχέδιο για οφειλέτες

Σημαντικές αλλαγές στον χάρτη του ιδιωτικού χρέους αλλά και μια ουσιαστική «ανάσα» για χιλιάδες επαγγελματίες που βρίσκονται ένα βήμα πριν την οικονομική κατάρρευση φέρνει το νέο νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στο opengov.gr ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Αν και ο βασικός κορμός του νομοσχεδίου αφορά τις σχολάζουσες κληρονομιές, τα άρθρα 179 – 181 εισάγουν σημαντικές ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος, αλλάζοντας ουσιαστικά το πλαίσιο για χιλιάδες οφειλέτες.

Οι τρεις βασικοί άξονες των νέων ρυθμίσεων είναι:

Τερματισμός των ποινικών διώξεων για όσους πτωχεύουν

Δωρεάν κρατική συμβουλευτική για επαγγελματίες που απειλούνται με οικονομική κατάρρευση

Ρυθμίσεις για όσους εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Τέλος η ποινική δίωξη για χρέη σε όσους πτωχεύουν

Ίσως η πιο καθοριστική παρέμβαση αφορά τη διακοπή της ποινικής δίωξης για επιχειρηματίες και φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν πτώχευση. Παρότι το καλοκαίρι είχε γίνει ένα πρώτο βήμα προστασίας για όσους ρύθμιζαν τα χρέη τους, μέχρι σήμερα όσοι κήρυσσαν πτώχευση εξακολουθούσαν να οδηγούνται σε ποινικά δικαστήρια για οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία.

Από τη στιγμή δημοσίευσης της απόφασης πτώχευσης ή της καταχώρισης στο Μητρώο Φερεγγυότητας, «παγώνουν» όλες οι ποινικές διαδικασίες για χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και τη νόμιμη απαλλαγή από τα χρέη (μετά από 1 ή 3 χρόνια), το αδίκημα διαγράφεται πλήρως. Με το νέο άρθρο 198Α στον ν. 4738/2020 θεσμοθετείται ρητά η αναστολή και η εξάλειψη του αξιοποίνου, ενώ εν αναμονή της απαλλαγής αναστέλλεται και η παραγραφή του αδικήματος.

Δωρεάν κρατική συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη

Για πρώτη φορά εισάγεται οργανωμένη κρατική παρέμβαση για την πρόληψη της οικονομικής κατάρρευσης πριν συμβεί. Μέσω του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης, επαγγελματίες που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο αφερεγγυότητας θα λαμβάνουν voucher για να καλύπτουν το κόστος πιστοποιημένων συμβούλων.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και της Κοινωνίας της Πληροφορίας και περιλαμβάνει:

Οικονομική, λογιστική και νομική καθοδήγηση

Υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και mentoring, αναγνωρίζοντας το ψυχικό φορτίο της υπερχρέωσης

Οι δικαιούχοι θα υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Μηχανισμού Έγκαιρης Προειδοποίησης, ενώ οι λεπτομέρειες του προγράμματος θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.

Διακοπή της διπλής επιδότησης για ευάλωτους οφειλέτες

Στοχευμένη διόρθωση φέρνει το νομοσχέδιο και για τους ευάλωτους οφειλέτες που λαμβάνουν την κρατική συνεισφορά για την παραμονή στο σπίτι τους ενόψει του νέου Φορέα Ακινήτων.

Πλέον, αν κάποιος από αυτούς μπει στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό και υπογράψει νέα ρύθμιση η προηγούμενη επιδότηση σταματά αυτόματα.

Εφόσον με τη νέα ρύθμιση διασώζει το σπίτι του, δεν υπάρχει πια λόγος να συνεχίζεται η παλαιά επιδότηση που είχε προσωρινό χαρακτήρα. Η αλλαγή αποτρέπει και τον κίνδυνο μελλοντικής απαίτησης επιστροφής της ενίσχυσης.