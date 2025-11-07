Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026

Με τη στεγαστική πίεση να αυξάνεται και το κόστος των υλικών να παραμένει υψηλό, επεκτείνεται για ακόμη ένα έτος το μέτρο της έκπτωσης φόρου για όσους πραγματοποιούν ανακαινίσεις ή ενεργειακές αναβαθμίσεις κατοικιών.

Οι φορολογούμενοι που θα προβούν σε εργασίες το 2026, εξοφλώντας τις σχετικές δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, μπορούν να εξασφαλίσουν συνολική μείωση φόρου που φτάνει έως και τα 16.000 ευρώ, η οποία κατανέμεται σε πέντε έτη, έως και το 2031.

Με την απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, παρατείνεται η ισχύουσα φορολογική ελάφρυνση που προβλέπει έκπτωση φόρου έως 3.200 ευρώ ετησίως, για όσους προχωρούν σε ενεργειακή, λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των ακινήτων τους. Οι σχετικές δαπάνες κατανέμονται ισόποσα στα πέντε χρόνια, μειώνοντας αντίστοιχα τον φόρο εισοδήματος του δικαιούχου.

Από το συνολικό ποσό των 16.000 ευρώ, έως το ένα τρίτο μπορεί να αφορά την αγορά υλικών (κουφώματα, μονώσεις, σωλήνες, βαφές), ενώ τα υπόλοιπα αφορούν παρεχόμενες υπηρεσίες (τεχνίτες, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί).

Η παράταση του μέτρου στοχεύει στην ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών της χώρας.

Πώς υπολογίζεται η έκπτωση φόρου

• Αν κάποιος δαπανήσει 16.000 ευρώ το 2026, θα εξασφαλίσει συνολική έκπτωση φόρου 16.000 ευρώ, επιμερισμένη σε πέντε έτη, με 3.200 ευρώ κάθε χρόνο, από το εκκαθαριστικό του 2027 έως και του 2031.

• Για δαπάνη 20.000 ευρώ, η έκπτωση παραμένει στο ανώτατο όριο των 16.000 ευρώ.

• Για δαπάνη 15.000 ευρώ, η ετήσια μείωση φόρου είναι 3.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά 15.000 ευρώ σε πέντε χρόνια.

• Για δαπάνη 12.000 ευρώ, η έκπτωση είναι 2.400 ευρώ τον χρόνο, συνολικά 12.000 ευρώ.

• Για δαπάνη 10.000 ευρώ, η ετήσια έκπτωση είναι 2.000 ευρώ – αν ο φόρος είναι 3.000 ευρώ, ο ιδιοκτήτης θα πληρώσει μόνο 1.000 ευρώ.

• Για δαπάνες 8.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου είναι 1.600 ευρώ κατ’ έτος.

• Για δαπάνες 5.000 ευρώ, η έκπτωση φτάνει τα 1.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ για 3.000 ευρώ διαμορφώνεται στα 600 ευρώ ετησίως.

Αναλυτικά τι καλύπτεται

Ενεργειακές παρεμβάσεις

– Θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων και ενεργειακών υαλοπινάκων

– Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αντλιών θερμότητας ή νέων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης

– Συστήματα ζεστού νερού με ΑΠΕ ή αποθήκευσης ενέργειας

– Εγκατάσταση αυτοματισμών ή μηχανικού αερισμού

– Αναβάθμιση φωτισμού κοινόχρηστων χώρων

Λειτουργικές και αισθητικές εργασίες

– Υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

– Συντήρηση ή επισκευή στέγης, τοιχοποιίας και χρωματισμών

– Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης

– Αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα

– Εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

– Επισκευή ή αλλαγή δαπέδων

Αντίστοιχα, αναγνωρίζονται οι δαπάνες για τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις παραπάνω εργασίες:

– Υλικά θερμομόνωσης, κουφώματα, υαλοπίνακες και εξαρτήματα θέρμανσης/ψύξης

– Φωτοβολταϊκά πάνελ, μπαταρίες, καλώδια, σωλήνες και χρώματα

– Υλικά ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων

– Υλικά τοιχοποιίας και στέγης, εξοπλισμός σκίασης και δαπέδων

Οι προϋποθέσεις για την έκπτωση

– Ηλεκτρονική πληρωμή και παραστατικά: Οι δαπάνες πρέπει να έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά (κάρτα, e-banking, τραπεζική μεταφορά) και να συνοδεύονται από παραστατικά με αναγραφή της υπηρεσίας, της αξίας, του ΑΦΜ και του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ).

– Μη ένταξη σε άλλο πρόγραμμα: Δεν πρέπει να αφορούν ακίνητα ενταγμένα σε δράσεις όπως «Εξοικονομώ» ή «Ανακαινίζω».

– Μη έκπτωση από επαγγελματικά έσοδα: Οι δαπάνες δεν πρέπει να έχουν εκπέσει ως επαγγελματικές.

– Συνιδιοκτησία: Αν το ακίνητο είναι σε συνιδιοκτησία, η έκπτωση προσαρμόζεται βάσει ποσοστού κυριότητας.

– Κοινόχρηστοι χώροι: Όταν οι δαπάνες εξοφλούνται από τον διαχειριστή, κατανέμονται βάσει χιλιοστών συνιδιοκτησίας και βεβαιώνονται με σχετική απόδειξη.

Η παράταση του μέτρου έως το 2026 και η ισχύς του έως το 2031 δίνουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν τη φοροαπαλλαγή για την ανακαίνιση των ακινήτων τους, μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και αυξάνοντας την αξία της περιουσίας τους.

πηγη newmoney