Λαμπίρι: Εξετράπη Ι.Χ. και «ξήλωσε» κολώνα της ΔΕΗ

Ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στις 15:30 το μεσημέρι της Τετάρτης στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Κορίνθου, στο ύψος του Λαμπιρίου, προκαλώντας αναστάτωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξε με σφοδρότητα πάνω σε κολώνα της ΔΕΗ, την οποία έκοψε στη βάση της, καταδεικνύοντας τη δύναμη της πρόσκρουσης.

Παρά το εντυπωσιακό μέγεθος της ζημιάς και τη βίαιη σύγκρουση, ο οδηγός στάθηκε τυχερός, καθώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας -σύμφωνα με πληροφορίες- μόνο ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο κατέφθασε άμεσα κλιμάκιο της Τροχαίας, που έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία διερεύνησης των αιτιών του ατυχήματος.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Λαμπίρι Αιγιάλεια ΔΕΗ

