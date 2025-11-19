Αυτή είναι η αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη

Η αιτία θανάτου μιας τετραμελούς οικογένειας Τουρκο-Γερμανών που πέθαναν την περασμένη εβδομάδα είναι πιθανότατα η δηλητηρίαση από χημικές ουσίες, καταλήγει η ιατροδικαστική έκθεση που μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης σήμερα Τετάρτη.

Τα μέλη της οικογένειας ασθένησαν στις 12 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια διακοπών στην Κωνσταντινούπολη. Μέσα ενημέρωσης έκαναν αρχικά λόγο για τροφική δηλητηρίαση, εγείροντας υποψίες για δημοφιλή φαγητά δρόμου που φέρεται να κατανάλωσε η οικογένεια στη συνοικία Ορτάκιοϊ, στις όχθες του Βοσπόρου.

Ορισμένα ΜΜΕ μάλιστα ανέφεραν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir».

Στο πλαίσιο αυτό ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα με υποψίες για τροφική δηλητηρίαση μετά τον θάνατο των δύο παιδιών την Πέμπτη, της μητέρας την Παρασκευή και του πατέρα το Σάββατο.

Σύμφωνα με δείγματα που ελήφθησαν από τη μητέρα και τα παιδιά, η τροφική δηλητηρίαση κρίθηκε «απίθανη», ανέφερε η εφημερίδα Cumhuriyet, επικαλούμενη την ιατροδικαστική έκθεση. «Η κύρια αιτία θανάτου φαίνεται να είναι η χημική δηλητηρίαση στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν», πρόσθεσε.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης τόνισαν ότι είχε γίνει ψεκασμός κατά κοριών σε ένα δωμάτιο του ξενοδοχείου.

Η τοξική ουσία που χρησιμοποιήθηκε ενδέχεται να μόλυνε το δωμάτιο της οικογένειας που βρισκόταν από πάνω μέσω αεραγωγού του μπάνιου.

Το ξενοδοχείο σφραγίστηκε και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 11 άτομα σε σχέση με την υπόθεση, ενώ περαιτέρω έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.