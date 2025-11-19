Μεσολόγγι: To πρώτο επίσημο βίντεο για τα 200 χρόνια από την Έξοδο- ΔΕΙΤΕ ΤΟ

Ο Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου παρουσιάζει το πρώτο επίσημο βίντεο παραγωγής του (διάρκειας 12’), "δημιουργημένο με σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά και με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού", όπως τονίζεται, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του 1826.

Εκφωνητής είναι ο Νίκος Αλιάγας.

Όπως επισημαίνεται, το οπτικοακουστικό έργο παρουσιάζει, με σύγχρονη και αισθητικά άρτια ματιά, την ιστορική διαδρομή του Μεσολογγίου, το πλούσιο πολιτισμικό του απόθεμα και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Αναδεικνύει το απαράμιλλο φυσικό κάλλος της περιοχής και συνδέει οργανικά το παρελθόν με το παρόν, προβάλλοντας όχι μόνο τον ηρωικό χαρακτήρα της πόλης, αλλά και τη σύγχρονη δυναμική της.

Διττός στόχος του έργου:

• η ανάδειξη της Ιστορίας ενόψει της Μεγάλης Επετείου των 200 χρόνων από την Έξοδο

• η προβολή της σημερινής εικόνας ενός ζωντανού, φιλόξενου και αναπτυσσόμενου Δήμου, που επιδιώκει τη συνεχή ενίσχυση της επισκεψιμότητάς του.

Η πρώτη προβολή πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης αφιερωμένης στον Δημήτριο Μεσθενέα, τυπογράφο των «Ελληνικών Χρονικών» και του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν», το Σάββατο 15 Νοεμβρίου.

Το ίδιο βίντεο θα παρουσιαστεί, με υποτιτλισμό, και στις εκδηλώσεις του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, στις 18 & 19 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της επίσημης παρουσίας της Ιερής Πόλεως Μεσολογγίου για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου.

Ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κ. Νίκο Αλιάγα για την ευγενική προσφορά της φωνής του στην εκφώνηση, καθώς και προς όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν στη δημιουργία ενός έργου υψηλής αισθητικής ποιότητας, αντάξιου της ιστορίας και του συμβολισμού της Ιερής Πόλης. Στο πλαίσιο του Μεγάλου Επετειακού Έτους 2026, ο Δήμος ετοιμάζει νέα σειρά βίντεο και ψηφιακού υλικού, που θα παρουσιαστούν σύντομα στο κοινό, συνεχίζοντας την ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτισμού και του παγκόσμιου μηνύματος της Εξόδου.

Συντελεστές του βίντεο

Τίτλος: Μεσολόγγι – Ιερή Πόλη: 200 Χρόνια Έξοδος (1826–2026)

Εκφώνηση: Νίκος Αλιάγας

Παραγωγή: Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου – Peak Design – I/C Intelligent Collaborations

Σενάριο: Θοδωρής Κουτσογιάννης

Πλάνα: Messolonghi by Locals – Kopsalis Prod AU – Looma Pictures © 2025 Δήμος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Δείτε το βίντεο στο YouTube:

Με Ελληνικούς Υπότιτλους: https://www.youtube.com/watch?v=cMYiOSXPYTU

Με Αγγλικούς Υπότιτλους: https://www.youtube.com/watch?v=2ItRmL4NFaI

Με Γαλλικούς Υπότιτλους: https://www.youtube.com/watch?v=lpV9cki64zc