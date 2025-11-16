Ο «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» αντήχησε ξανά στο Μεσολόγγι

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, 15 Νοεμβρίου 2025, οι δύο εκδηλώσεις του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, αφιερωμένες στον Δημήτριο Μεσθενέα, συνεργάτη του Ιάκωβου Μάγερ και τυπογράφου του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» και των «Ελληνικών Χρονικών.

Οι εκδηλώσεις, που εντάσσονται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Διακοσιοστή Επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου, αποτέλεσαν μια ξεχωριστή στιγμή μνήμης και αναστοχασμού για την ιστορία του ελληνικού Τύπου και την πολυεπίπεδη συμβολή του Μεσολογγίου στην πορεία προς την Ελευθερία.



Αποκαλυπτήρια μνημείου Δημητρίου Μεσθενέα

Στην Πλατεία Ιωάννη-Ιάκωβου Μάγερ, παρουσία εκπροσώπων αρχών, φορέων, απογόνων του Δημήτριου Μεσθενέα και πλήθους πολιτών, τελέστηκαν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, έργο του καταξιωμένου εικαστικού Βαγγέλη Ρόμπολα, το οποίο βρίσκεται τοποθετημένο ακριβώς δίπλα σε εκείνο του Ελβετού Φιλέλληνα και «πατέρα» της ελληνικής Δημοσιογραφίας.

Στην εκδήλωση απεύθηναν χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας, κ.κ. Δαμασκηνός, η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου, ενώ στη συνέχεια τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση.

Ο Δήμαρχος της πόλης και η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ προχώρησαν στην αποκάλυψη του νέου μνημείου, ενώ ακολούθησε η εμπνευσμένη ομιλία του κ. Ελευθερίου Γ. Σκιαδά, Δημοσιογράφου – Συγγραφέα, Γενικού Διευθυντή της εφημερίδας «Εστία» και μέλους του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, με θέμα: «Μεσολόγγι: Μνήμη, Τύπος, Ελευθερία».

Η εκδήλωση, η οποία τελέστηκε υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ, ολοκληρώθηκε με την κατάθεση στεφάνων και την απονομή δώρων.



Παρουσίαση της επετειακής έκδοσης του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν»

Στη συνέχεια, στο Μέγαρο Χρυσόγελου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της επετειακής ανατύπωσης σε 200 αντίτυπα, συμβολίζοντας τα χρόνια που έχουν περάσει από την πρώτη έκδοση, του έργου «Ύμνος εις την Ελευθερίαν» του Διονυσίου Σολωμού, όπως τυπώθηκε στο Μεσολόγγι από τον Δημήτριο Μεσθενέα.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Δήμαρχος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, η Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου, ο Δήμαρχος Θέρμου, Σπύρος Κωνσταντάρας, ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου.

Ο εκδότης και βιβλιοδέτης κ. Μπάμπης Λέγγας παρουσίασε στη συνέχεια την ιστορική διαδρομή του έργου «Από το τυπογραφείο του Μεσολογγίου στη σύγχρονη ανατύπωση των 200 χρόνων – μια πράξη μνήμης», ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Ζερβόπουλος, Δρ. Μουσικολογίας, αναφέρθηκε στην δική του εισήγηση στις μελοποιήσεις του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν» από τον Νικόλαο Χαλικιόπουλο Μάντζαρο.

Η Δημοτική Χορωδία Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Σπύρου Χολέβα, απέδωσε αποσπάσματα του Εθνικού Ύμνου, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα. Εξαιρετικά συγκινητική υπήρξε η στιγμή που τα μέλη της χορωδίας απήγγειλαν τον Εθνικό Ύμνο με όλους μέσα στην κατάμεστη αίθουσα να τον απαγγέλουν όρθιοι μαζί τους.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χορηγία και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και την υποστήριξη της ΚΕΔΕ, ολοκληρώθηκε με την απονομή της επετειακής ανατύπωσης του «Ύμνου εις την Ελευθερίαν».

Η διπλή αυτή εκδήλωση, αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε ένα πρόσωπο που είναι παραγνωρισμένο από την Ιστορία, αλλά με τις ιδέες και την εργασία του συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση των αξιών της Ελευθερίας και στην ανάδειξη του πνευματικού μεγαλείου του Μεσολογγίου.

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία και τη συμμετοχή τους τις εκδηλώσεις στην μνήμη του Δημήτρη Μεσθενέα.