Πάτρα: Έκθεση κοσμήματος «Encuentro» της Ειρήνης Καρύμπαλη

Ο χώρος τέχνης Παλίσσανdρος, Ερμού 8 και Αγ. Ανδρέου στην Πάτρα, φιλοξενεί την έκθεση «Encuentro» με τις νέες δημιουργίες της σχεδιάστριας κοσμημάτων Ειρήνης Καρύμπαλη, από την Τρίτη 9 μέχρι και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.



Η Ειρήνη Καρύμπαλη γεννήθηκε στην Πάτρα το 1995. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια ζει και δημιουργεί στην Βαρκελώνη. Αυτήν την περίοδο επισκέπτεται την Ελλάδα και την πόλη της για να παρουσιάσει τη νέα της συλλογή κοσμημάτων.



Η νέα της συλλογή ονομάζεται «Born From Ashes» και αποτελεί, σύμφωνα με την ίδια, «ένα αφιέρωμα σε εκείνους που έφυγαν, αλλά άφησαν πίσω τους αρκετό φως για να συνεχίσει να

καίει μέσα μου». Η καλλιτέχνης επιλέγει να μην σταθεί στο σκοτάδι των απωλειών, αλλά να μετατρέψει τα όμορφα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τις αξίες που κληρονόμησε σε

δημιουργία. Όπως η ίδια επισημαίνει, η συλλογή «αναδύθηκε σα μια ανάγκη να υψωθεί κάτι νέο από τις στάχτες, όχι ένας θρήνος, αλλά μια μορφή αναγέννησης. Ένα δημιούργημα που κουβαλά δύναμη, αγάπη και μια αίσθηση συνέχειας που δεν σβήνει».



Η καθημερινότητά της στην Βαρκελώνη, με τον σύντροφό της δίπλα της, τους φίλους της, τον μέντορά της να την βοηθάει στην εξέλιξή της και τις δραστηριότητες να χρωματίζουν τις μέρες της, της δίνει μια αίσθηση στήριξης και ξεγνοιασιάς. Αυτή η αίσθηση λειτούργησε ως αντίβαρο στις απώλειες που βίωσε. Εκεί, όπως σημειώνει, «ένα μολύβι και ένα χαρτί αρκούν για να γεννηθεί μια ολόκληρη ιστορία. Ένα απλό σκίτσο, δεμένο με ένα συναίσθημα, μπορεί να γίνει ο πυρήνας ενός νέου έργου».



Αν έπρεπε να συνοψίσει τι την καθορίζει αυτή την περίοδο, θα διάλεγε τρεις λέξεις: Ευγνωμοσύνη, Αγάπη και Αναζήτηση. Και αν η συλλογή «Born From Ashes» ήταν κεφάλαιο της

ζωής της, θα είχε τον τίτλο: «Αφύπνιση: ας δημιουργήσουμε κάτι όμορφο».



Η εικαστικός και σχεδιάστρια κοσμημάτων Ειρήνη Καρύμπαλη αποφοίτησε, το 2017, από τη Σχολή Αργυροχρυσοχοΐας Mokume στην Αθήνα ως τεχνικός χειροποίητου και σχεδιασμού

κοσμήματος. Το 2022 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας ως γλύπτρια. Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια κοσμήματος στο I Design Studio, εμβαθύνοντας σε ποικίλες τεχνικές.



Τα τελευταία χρόνια δημιουργεί εικαστικά κοσμήματα εμπνευσμένα από αρχιτεκτονικά κτίρια, τα οποία μορφοποιεί στο μέταλλο με ποικίλες τεχνικές, από αρχαίες μέχρι σύγχρονες.

Η καλλιτέχνης έχει συμμετάσχει σε σειρά εκθέσεων και δράσεων:



● Τον Δεκέμβριο 2020 στην εικαστική έκθεση «The Show Must Go On» στο πλαίσιο της

Παγκόσμιας Ημέρας κατά του HIV με έξι μπρούτζινα γλυπτά.

● Τον Απρίλιο 2020 στην πανελλαδική έκθεση της MegArt Gallery, όπου κέρδισε το πρώτο

βραβείο με το έργο «Παρέμβαση στην Κρίση», και στη συνέχεια στην έκθεση «Sides of

Blue» με το έργο «Call for Help».

● Το καλοκαίρι 2021 συμμετείχε στο EcoFest 2021 με τον πίνακα «Satellite».

● Στις 5 Ιουλίου 2022 το περιοδικό «Archisearch» παρουσίασε τη συλλογή κοσμημάτων

της «Οπτική και Κλίμακα». archishearch(link)

● Στις 29 Μαρτίου 2023 δημοσιεύτηκε συνέντευξή της στο THE BEST από τον Νεκτάριο

Γεωργόπουλο.

● Από 5 Απριλίου έως 31 Μαΐου 2023 συμμετείχε στην ομαδική έκθεση «+αισθήσεις» στο

Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου παρουσιάζοντας τη συλλογή «Οπτική και Κλίμακα».

● Στις 23 και 24 Φεβρουαρίου 2024 έλαβε μέρος στην έκθεση «A Jewel Made in Greece»

στο Ζάππειο Μέγαρο.

● Από τον Μάρτιο 2025 ανήκει στην ομάδα καλλιτεχνών Artistes i Dissenyadors d’Allada

Vermell στη Βαρκελώνη.

● Στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2025 συμμετείχε στην έκθεση «Show and Shop» στον χώρο

«Domatio» στην Αθήνα με τη συλλογή «Born From Ashes».



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ

Έκθεση Κοσμήματος «Encuentro»

Instagram: @karympali

Email: [email protected]

Έδρα: Βαρκελώνη, Ισπανία

Χώρος Παρουσίασης: Παλίσσανdρος

Ερμού 8, Πάτρα 262 21 (2610 223877)

Ημέρες & Ώρες Έκθεσης:

Τρίτη 09/12, 11.00-14.30 & 18.00-21.00

Τετάρτη 10/12, 11.00-14.30

Πέμπτη 11/12, 11.00-14.30 & 18.00-21.00