Μαμντάνι: Γιος ακαδημαϊκού και γνωστής σκηνοθέτριας- Οι Ινδοί γονείς του μουσουλμάνου δήμαρχου Νέας Υόρκης

Ο μόλις 34 ετών, Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Ο σιίτης με ινδικές ρίζες που κέρδισε τις εκλογές για τη δημαρχία της αμερικανικής μεγαλούπολης σε πείσμα του Ντόναλντ Τραμπ, επηρεάστηκε όπως είναι φυσικό από τους γονείς του και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Γεννημένος στην Ουγκάντα στις 18 Οκτωβρίου 1991, ο Ζοχράν Κουάμε Μαμντάνι, μουσουλμάνος σιίτης στο θρήσκευμα, Αμερικανός πολίτης με ινδικές ρίζες, είναι εκλεγμένος από το 2021 στη Συνέλευση της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για την 36η Περιφέρεια ενώ επαγγελματικά δραστηριοποιείται στο Κουίνς.

Εδώ και λίγους μήνες, είναι και επισήμως μέλος του Δημοκρατικού κόμματος του οποίου το χρίσμα έλαβε για να διεκδικήσει τον δήμο της Νέας Υόρκης στις εκλογές που έγιναν την Τρίτη, 4 Νοεμβρίου.

Ο Μαμντάνι είναι γιος του ακαδημαϊκού Μαμούντ Μαμντάνι, Ινδού της διασποράς που έζησε στην Ουγκάντα, και της γνωστής Ινδής σκηνοθέτριας Μίρα Ναϊρ. Η οικογένεια έζησε για λίγα χρόνια στη Νότια Αφρική, όταν ο Μαμντάνι ήταν παιδί.

Σε ηλικία 7 ετών, ο 34χρονος σήμερα Μαμντάνι ακολούθησε τους γονείς του οι οποίοι μετανάστευσαν στις ΗΠΑ και εγκαταστάθηκαν στη Νέα Υόρκη. Ο καθηγητής πατέρας του και η καλλιτέχνης μητέρα του έχουν και οι δύο διαγράψει εντυπωσιακή πορεία, ο καθένας στον τομέα του.

Ο 79χρονος Μαμούντ Μαμντάνι είναι καθηγητής Διακυβέρνησης στην έδρα Herbert Lehman και καθηγητής ανθρωπολογίας, πολιτικής επιστήμης και αφρικανικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ενώ είναι και πρύτανης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Καμπάλα.

H 68χρονη Μίρα Ναϊρ έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία στα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάννες, Βενετία) ενώ έχει τιμηθεί και με βραβεία BAFTA στη Βρετανία και Σεζάρ στη Γαλλία, ενώ δύο φορές ταινίες της απέσπασαν υποψηφιότητες για τα Όσκαρ.

Ο Ζοχράν φοίτησε στο Bronx High School of Science και αργότερα πήρε πτυχίο στις Αφρικανικές Σπουδές από το Bowdoin College. Πριν ασχοληθεί με την πολιτική εργάστηκε εντατικά ως στεγαστικός σύμβουλος και ως μουσικός χιπ-χοπ. Εξελέγη για πρώτη φορά το 2020 ως μέλος της Συνέλευσης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης αφού συνέτριψε την Αραβέλα Σίμοτας και από τότε εκλέγεται συνεχώς χωρίς αντίπαλους.

Έγινε Αμερικανός πολίτης το 2018 και πλέον ζει στην Αστόρια, μαζί με τη σύζυγό του, την οποία γνώρισε μέσω εφαρμογής γνωριμιών.