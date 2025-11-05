Ζοχράν Μαμντάνι: Δείτε τον να χορεύει σε κλαμπ το «Not Like Us» του Κέντρικ Λαμάρ

Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις και έγραψε ιστορία.

Είναι ο πρώτος μουσουλμάνος της αμερικανικής μητρόπολης, ο νεότερος δήμαρχος της πόλης από το 1892 και ο πρώτος δήμαρχος που έχει γεννηθεί στην Αφρική.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα social, τον δείχνει – λίγες ημέρες πριν κερδίσει την εκλογική διαδικασία στη Νέα Υόρκη και εκλεγεί δήμαρχος – σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη να χορεύει το «Not Like Us» του Κέντρικ Λαμάρ.