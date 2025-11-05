Ζοχράν Μαμντάνι: Δείτε τον να χορεύει σε κλαμπ το «Not Like Us» του Κέντρικ Λαμάρ

Ο νεαρός «δημοκράτης σοσιαλιστής» Ζοχράν Μαμντάνι είναι νέος, επικοινωνιακός και ιδιαίτερα ενεργός στα social media
Ο Ζοχράν Μαμντάνι εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης, επιβεβαιώνοντας τις δημοσκοπήσεις και έγραψε ιστορία.
Είναι ο πρώτος μουσουλμάνος της αμερικανικής μητρόπολης, ο νεότερος δήμαρχος της πόλης από το 1892 και ο πρώτος δήμαρχος που έχει γεννηθεί στην Αφρική.
Βίντεο που κυκλοφορεί στα social, τον δείχνει – λίγες ημέρες πριν κερδίσει την εκλογική διαδικασία στη Νέα Υόρκη και εκλεγεί δήμαρχος – σε κλαμπ στη Νέα Υόρκη να χορεύει το «Not Like Us» του Κέντρικ Λαμάρ.
Ο νεαρός «δημοκράτης σοσιαλιστής» Ζοχράν Μαμντάνι, που εξελέγη δήμαρχος Νέας Υόρκης χθες Τρίτη (04.44.2025), εκτίμησε ότι η πόλη, γενέτειρα του Αμερικανού προέδρου, μπορεί να «δείξει σ’ ένα έθνος προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει».
Είναι νέος, χαρισματικός, άκρως επικοινωνιακός, αντισυστημικός και ιδιαίτερα ενεργός στα social media.
Στην επινίκια ομιλία του, ο 34χρονος που θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ έκρινε ακόμη ότι νίκησε «η ελπίδα την τυραννία» και ότι «αυτή την περίοδο πολιτικού ερέβους, η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως», χαρακτηρίζοντας «δεσπότη» τον Τραμπ.
Ο Μαμντάνι, δεσμεύτηκε στην ομιλία μετά τη νίκη του ότι η δημαρχία του δεν θα εγκαταλείψει τον αγώνα «εναντίον της μάστιγας του αντισημιτισμού». Ανέφερε επίσης, ότι οι ένα εκατομμύριο και πλέον μουσουλμάνοι της Νέας Υόρκης θα έχουν θέση στους «διαδρόμους της εξουσίας».
