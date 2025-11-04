Τραμπ: Απειλεί τη Νέα Υόρκη με διακοπή χρηματοδότησης αν εκλεγεί ο Ζοχράν Μαμντάνι

«Η κατάσταση μπορεί μόνο να χειροτερέψει με έναν κομμουνιστή στο τιμόνι, και δεν θέλω, ως Πρόεδρος, να σπαταλάω χρήματα», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Νέας Υόρκης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε μια απειλή προς τους ψηφοφόρους της πόλης, καλώντας τους να στραφούν εναντίον του υποψηφίου Ζοχράν Μαμντάνι και να στηρίξουν τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι θα «κόψει» τη χρηματοδότηση προς το «big apple» αν ο προοδευτικός υποψήφιος επικρατήσει. «Αν ο κομμουνιστής υποψήφιος Ζοχράν Μαμντάνι κερδίσει τις εκλογές για δήμαρχος της Νέας Υόρκης, είναι εξαιρετικά απίθανο να συνεισφέρω ομοσπονδιακά κονδύλια, πέραν του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού, στην αγαπημένη μου πρώτη πατρίδα», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Η κατάσταση μπορεί μόνο να χειροτερέψει με έναν κομμουνιστή στο τιμόνι, και δεν θέλω, ως Πρόεδρος, να σπαταλάω χρήματα», τόνισε. Οι δηλώσεις αυτές ήρθαν σε συνέχεια όσων είχε πει την Κυριακή στη συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes» του CBS, όπου ανέφερε: «Θα είναι δύσκολο για μένα, ως Πρόεδρος, να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη, γιατί αν έχεις έναν κομμουνιστή που κυβερνά τη Νέα Υόρκη, το μόνο που κάνεις είναι να πετάς τα χρήματά σου στον κάδο».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Some have called Zohran Mamdani, the Democratic socialist front-runner for New York City mayor, a left-wing version of President Trump.<br><br>"I think I'm a much better looking person than him," says Trump, after calling Mamdani a "communist." <a href="https://t.co/p9FDWNcoGs">pic.twitter.com/p9FDWNcoGs</a></p>— 60 Minutes (@60Minutes) <a href="https://twitter.com/60Minutes/status/1985097072597471730?ref_src=twsrc%5Etfw">November 2, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αν και ο Τραμπ δεν καθόρισε το ύψος της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης που λαμβάνει μια πόλη, η απειλή του προκάλεσε ανησυχία. Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ αποκάλεσε τη ψήφο υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου Κέρτις Σλίουα «ψήφο υπέρ του Μαμντάνι» και άφησε να εννοηθεί πως προτιμά τον ανεξάρτητο υποψήφιο Άντριου Κουόμο. «Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να δω έναν Δημοκρατικό, που έχει αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχιών, να κερδίζει, παρά έναν κομμουνιστή χωρίς εμπειρία και με ιστορικό ολικής και τελικής αποτυχίας», έγραψε χαρακτηριστικά. Ο Κουόμο, που υπήρξε δια βίου Δημοκρατικός αλλά φέτος διεκδικεί τη δημαρχία ως ανεξάρτητος, επανέλαβε αμέσως τα λόγια του Τραμπ μιλώντας στο ραδιόφωνο 77WABC: «Τώρα είναι στο χέρι των Ρεπουμπλικανών, και ελπίζω να ακούσουν τον Πρόεδρο», είπε. Αργότερα, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρώην κυβερνήτης δήλωσε: «Χρειαζόμαστε έναν δήμαρχο που να μπορεί να σταθεί απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ». Παράλληλα, επανέλαβε την απειλή του Αμερικανού Προέδρου να σταματήσει τη χρηματοδότηση και να στείλει την εθνοφρουρά στη Νέα Υόρκη. «Ο Τραμπ θα περάσει μέσα από τον Μαμντάνι σαν καυτό μαχαίρι στο βούτυρο», πρόσθεσε. Ο Ζοχράν Μαμντάνι απάντησε στα σχόλια του Τραμπ κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στην Αστόρια του Κουίνς, δηλώνοντας ότι γνώριζε «εδώ και μήνες» πως ο Τραμπ θα υποστήριζε τον Κουόμο. «Στις τελευταίες αυτές μέρες, αυτό που ήταν φήμη, αυτό που φοβόμασταν, απογυμνώθηκε και έγινε απροκάλυπτο», είπε, σύμφωνα με τους New York Times. «Η αγκαλιά του κινήματος MAGA προς τον Άντριου Κουόμο αντικατοπτρίζει την κατανόηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος δήμαρχος για τον ίδιο – όχι ο καλύτερος δήμαρχος για τη Νέα Υόρκη, όχι ο καλύτερος δήμαρχος για τους Νεοϋορκέζους, αλλά ο καλύτερος δήμαρχος για τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνησή του».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">No better place to launch a final canvass before Election Day than back home in Astoria. <br><br>I'm truly in awe at the determination and spirit of the tens of thousands of volunteers who have powered this campaign.<br><br>One final push tomorrow. <a href="https://t.co/iU3FlKiV4e">pic.twitter.com/iU3FlKiV4e</a></p>— Zohran Kwame Mamdani (@ZohranKMamdani) <a href="https://twitter.com/ZohranKMamdani/status/1985521638897524914?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ο Μαμντάνι πρόσθεσε πως θα αντιμετωπίσει «αυτή την απειλή όπως ακριβώς είναι: είναι μια απειλή. Δεν είναι ο νόμος». Και συνέχισε: «Πολύ συχνά αντιμετωπίζουμε κάθε τι που βγαίνει από το στόμα του Ντόναλντ Τραμπ σαν να είναι ήδη νόμιμο, μόνο και μόνο λόγω του ποιος το λέει».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Election Eve: started the day with Zohran & ended the day with Zohran: <a href="https://twitter.com/ZohranKMamdani?ref_src=twsrc%5Etfw">@ZohranKMamdani</a> mobilizing the final Astoria, Queens canvass before election day. <a href="https://t.co/pAguzO8J0v">pic.twitter.com/pAguzO8J0v</a></p>— Nadia Rahman 駱雯 (@nadiarahmansf) <a href="https://twitter.com/nadiarahmansf/status/1985589755199844581?ref_src=twsrc%5Etfw">November 4, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>