Καιρός: Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Δύσκολα θα μας βάλει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν πολλές περιοχές της χώρας.

Από το Σαββατο (08.11.2025) ο καιρός θα αλλάξει φέρνοντας βροχές και καταιγίδες με διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας.

Τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν τα δυτικά και τα βόρεια.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις των μετεωρολόγων η κακοκαιρία θα ξεκινήσει να επηρεάζει τα δυτικά της χώρας από την Παρασκευή (07.11.2025) και το Σάββατο, με ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα ενώ το ανατολικό Αιγαίο αναμένεται να πλήττεται από τις έντονες βροχές.

Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει μεταξύ των άλλων… «Με το βαρομετρικό χαμηλό που απασχολεί τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες να εκτονώνεται σιγά σιγά προς τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας μας, αναμένεται να κυλήσει τόσο η σημερινή όσο και η αυριανή ημέρα.

Από εκεί και μετά και για τις επόμενες αρκετές ημέρες η χώρα μας θα βρεθεί σε κλοιό διαδοχικών κακοκαιριών οι οποίες θα δίνουν κατα περιόδους πολλές και επικίνδυνες βροχές.

Έτσι καθώς θα πηγαίνουμε προς τις βραδινές ώρες της Παρασκευής ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα επιδεινώσει τον καιρό στη χώρα μας πρώτα στα δυτικά και μέσα στο σαββατοκύριακο και πιο ανατολικά.

Επειδή όπως σημειώνεται και στον δεύτερο χάρτη μας με το μαύρο βέλος προς τη βορειοανατολική Ευρώπη υψώνεται ένα ατμοσφαιρικό βουνό, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το βαρομετρικό χαμηλό που σημειώνουμε στον ίδιο χάρτη με το λευκό βέλος, να δυσκολευτεί να βρει διέξοδο ανατολικότερα.

Αυτό σημαίνει ότι θα κινηθεί αργά στοβιλιζόμενο στην αυτή έκταση και άρα θα δώσει μεγάλο όγκο νερού σε πρώτη φάση στα δυτικά και σε δεύτερο χρόνο προς τα βόρεια βορειοανατολικά αλλά και το ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο».