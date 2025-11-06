«Ερχεται το τέλος των smartphones»: Η πρόβλεψη του Έλον Μασκ για την τεχνητή νοημοσύνη

«Τα τηλέφωνα θα θεωρούνται ξεπερασμένη τεχνολογία», τόνισε
Σε μια ακόμη από τις δηλώσεις που πυροδοτούν συζητήσεις για το μέλλον της τεχνολογίας, ο Έλον Μασκ περιγράφει ένα τοπίο όπου τα κινητά τηλέφωνα σταδιακά εξαφανίζονται και η επικοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται άμεσα, χωρίς μεσολάβηση συσκευών, σχεδόν σαν να «διαβάζεται» η σκέψη.
Δεν είναι σπάνιο οι πρωταγωνιστές της Silicon Valley να καταθέτουν ρηξικέλευθες προβλέψεις. Όμως, οι τοποθετήσεις του Έλον Μασκ, για πολλούς έχουν αυξημένη βαρύτητα και σίγουρα προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον. Σε πρόσφατη συζήτησή του στο podcast The Joe Rogan Experience, ο ιδρυτής της Tesla και της Neuralink περιέγραψε ένα μέλλον που θυμίζει περισσότερο ταινία επιστημονικής φαντασίας: έναν κόσμο όπου οι οθόνες και τα κινητά θεωρούνται παρωχημένα εργαλεία.
Όπως υποστηρίζει ο Μασκ, μέσα στην επόμενη δεκαετία η τεχνολογία θα έχει προχωρήσει τόσο, ώστε η αλληλεπίδραση με τα ψηφιακά συστήματα θα γίνεται απευθείας μέσω της σκέψης ή της φωνής, χωρίς φυσικό μέσο. Τα smartphones, με τη σημερινή τους μορφή, θα αποτελούν απλώς ένα ενδιάμεσο στάδιο, μια «μετάβαση» προς ένα τεχνολογικό περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα προσαρμόζει και θα διαμορφώνει το περιεχόμενο αποκλειστικά για τον εκάστοτε χρήστη.
«Τα τηλέφωνα θα θεωρούνται ξεπερασμένη τεχνολογία», τόνισε, περιγράφοντας μια εμπειρία επικοινωνίας προσαρμοσμένη αποκλειστικά στον άνθρωπο, χωρίς οθόνες, πλήκτρα ή οποιαδήποτε συσκευή ανάμεσα στον χρήστη και την πληροφορία.
Αντιδράσεις: Από τον ενθουσιασμό έως την ανησυχία
Οι τοποθετήσεις του Έλον Μασκ, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν έντονη κινητικότητα στα κοινωνικά δίκτυα. Οι πολυάριθμοι «οπαδοί» του οι οποίοι συμμερίζονται το όραμά του θεωρούν ότι πρόκειται για το επόμενο λογικό στάδιο στην εξέλιξη της τεχνολογίας, ιδιαίτερα από τη στιγμή που εμφυτεύματα όπως αυτά της Neuralink βρίσκονται ήδη σε φάση πειραματισμού.
Από την άλλη πλευρά οι σκεπτικιστές για τον ίδιο και τις απόψεις του κάνουν λόγο για ένα μέλλον τρομακτικά κοντινό, όπου η εξάρτηση από την τεχνητή νοημοσύνη θα απόλυτη. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ιδιωτικότητα, η ανεξαρτησία της σκέψης και η φυσική επαφή με τον κόσμο θα βρίσκονται υπό διωγμόν.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η συζήτηση για το μέλλον της επικοινωνίας μόλις ξεκίνησε. Ωστόσο, αν κρίνει κανείς από προηγούμενες προβλέψεις του Έλον Μασκ που τελικά επιβεβαιώθηκαν, ένα μέλλον χωρίς smartphones ίσως να βρίσκεται πολύ πιο κοντά απ’ όσο φαίνεται σήμερα.
