«Ερχεται το τέλος των smartphones»: Η πρόβλεψη του Έλον Μασκ για την τεχνητή νοημοσύνη

Σε μια ακόμη από τις δηλώσεις που πυροδοτούν συζητήσεις για το μέλλον της τεχνολογίας, ο Έλον Μασκ περιγράφει ένα τοπίο όπου τα κινητά τηλέφωνα σταδιακά εξαφανίζονται και η επικοινωνία με την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται άμεσα, χωρίς μεσολάβηση συσκευών, σχεδόν σαν να «διαβάζεται» η σκέψη.

Δεν είναι σπάνιο οι πρωταγωνιστές της Silicon Valley να καταθέτουν ρηξικέλευθες προβλέψεις. Όμως, οι τοποθετήσεις του Έλον Μασκ, για πολλούς έχουν αυξημένη βαρύτητα και σίγουρα προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον. Σε πρόσφατη συζήτησή του στο podcast The Joe Rogan Experience, ο ιδρυτής της Tesla και της Neuralink περιέγραψε ένα μέλλον που θυμίζει περισσότερο ταινία επιστημονικής φαντασίας: έναν κόσμο όπου οι οθόνες και τα κινητά θεωρούνται παρωχημένα εργαλεία.

Όπως υποστηρίζει ο Μασκ, μέσα στην επόμενη δεκαετία η τεχνολογία θα έχει προχωρήσει τόσο, ώστε η αλληλεπίδραση με τα ψηφιακά συστήματα θα γίνεται απευθείας μέσω της σκέψης ή της φωνής, χωρίς φυσικό μέσο. Τα smartphones, με τη σημερινή τους μορφή, θα αποτελούν απλώς ένα ενδιάμεσο στάδιο, μια «μετάβαση» προς ένα τεχνολογικό περιβάλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα προσαρμόζει και θα διαμορφώνει το περιεχόμενο αποκλειστικά για τον εκάστοτε χρήστη.

«Τα τηλέφωνα θα θεωρούνται ξεπερασμένη τεχνολογία», τόνισε, περιγράφοντας μια εμπειρία επικοινωνίας προσαρμοσμένη αποκλειστικά στον άνθρωπο, χωρίς οθόνες, πλήκτρα ή οποιαδήποτε συσκευή ανάμεσα στον χρήστη και την πληροφορία.