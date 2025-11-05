Χαλκίδα: Λουλούδια και κεριά για τον 20χρονο Μάριο

Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τη δολοφονία του νεαρού

Με λουλούδια στο σημείο όπου έπεσε νεκρός στη Χαλκίδα , αλλά και κεριά που σχηματίζουν το «Μ» το αρχικό του ονόματός του, αποχαιρετούν από χθες οι φίλοι του τον 20χρονο Μάριο. Ο νεαρός έπεσε νεκρός μετά από επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε, κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου. Το σοκαριστικό έγκλημα έγινε στη Χαλκίδα, το βράδυ της Δευτέρας, όταν 2 παρέες διαφορετικών ομάδων ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται. Τα μαχαίρια δεν άργησαν να βγουν με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο 20χρονος. Στο οπαδικό επεισόδιο τραυματίστηκαν άλλα 2 άτομα.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία για – κατά περίπτωση – συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό. Ο ένας από τους συλληφθέντες κατηγορείται πως πήγε στον τόπο του εγκλήματος και αλλοίωσε στοιχεία για να εξαφανιστούν τα ίχνη των εμπλεκόμενων.Νωρίς το πρωί, οι κατηγορούμενοι πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή με σκοπό να απολογηθούν.

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί τα 2 αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν αλλά και ένα στυλιάρι που οι δράστες το πέταξαν μετά το φονικό οπαδικό επεισόδιο.

Παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για το 20χρονο θύμα.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-de0ima9dj8cx" ></iframe> </div>