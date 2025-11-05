Back to Top
Σεισμός στην Ξάνθη - Στα 4,5 Ρίχτερ η πρώτη εκτίμηση

Το Ευρωμεσογειακό κατέγραψε τη δόνηση στα 4,7 Ρίχτερ

Σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ξάνθης.

Συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του βρίσκεται 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Ξάνθης.

 

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 4,7 Ρίχτερ.

