Σεισμός στην Ξάνθη - Στα 4,5 Ρίχτερ η πρώτη εκτίμηση

Το Ευρωμεσογειακό κατέγραψε τη δόνηση στα 4,7 Ρίχτερ

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο κατέγραψε τη δόνηση στα 4,7 Ρίχτερ.

Συγκεκριμένα, η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του βρίσκεται 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Ξάνθης.

