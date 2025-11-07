Πάτρα: Ανήλικοι “εκβιαστές”- Ζητούσαν χρήματα από συμμαθητές για να μην τους χτυπήσουν

Νέο περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας έρχεται να αναστατώσει την Πάτρα, με πρωταγωνιστές δύο 14χρονους μαθητές που εκβιάζουν συνομηλίκους τους, ακόμη και συμμαθητές στο ίδιο σχολείο, ζητώντας χρήματα για να μην τους επιτεθούν ή προκαλέσουν φθορές στα σπίτια τους.

Η υπόθεση αποκαλύπτεται έπειτα από καταγγελία 14χρονου μαθητή, ο οποίος στις 24 Οκτωβρίου 2025 είχε πέσει θύμα εκβίασης από τους δύο δράστες. Οι ανήλικοι τον απείλησαν με σουγιά και σιδερογροθιά, απαιτώντας 50 ευρώ μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία.

Η Ασφάλεια Πατρών, που ανέλαβε την έρευνα, ταυτοποιεί πλήρως τους δράστες και αποκαλύπτει οργανωμένο σχέδιο εκβιασμών, με τουλάχιστον δύο ακόμη θύματα. Οι εμπλεκόμενοι φοιτούν στο ίδιο κεντρικό Γυμνάσιο της πόλης.

Κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία ενός εκ των 14χρονων, οι αστυνομικοί εντοπίσαν μέσα στη σχολική του τσάντα τετράδιο, στο οποίο ήταν καταγεγραμμένα ονόματα θυμάτων, ημερομηνίες και χρηματικά ποσά των 50 και 100 ευρώ ανά άτομο – μια ιδιότυπη “μαύρη λίστα εκβιασμών”.

Σε βάρος των δύο ανήλικων σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα εκβίασης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ δικογραφία σχηματίζεται και για τους γονείς τους λόγω παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Την υπόθεση χειρίζεται ήδη ο αρμόδιος Εισαγγελέας Ανηλίκων Πατρών.