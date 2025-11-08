Δυτική Αχαΐα: Η ανακοίνωση της αστυνομίας για τη διακίνηση και χρήση ναρκωτικών μέσα σε Γυμνάσιο

Ένας 13χρονος μαθητής μετά από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο μεταφέρθηκε, με έντονους σπασμούς, στο Κέντρο Υγεία Κάτω Αχαΐας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στην Κάτω Αχαΐα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, τρεις ανήλικοι

ηλικίας 13, 15 και 15 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της διακεκριμένης περίπτωσης διακίνησης ναρκωτικών, της χρήσης ναρκωτικών και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Επιπλέον, συνελήφθησαν πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορούμενων για την παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, σύμφωνα με ενημέρωση της αρμόδιας Διευθύντριας και εκπαιδευτικών, ένας 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης μέσα στο εκπαιδευτικό συγκρότημα, κατά το χρόνο της λειτουργίας του, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει έντονους σπασμούς και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Από την έρευνα που ακολούθησε προέκυψε ότι ο 13χρονος, είχε αγοράσει τις ναρκωτικές ουσίες, από δύο 15χρονους μαθητές, έναντι του χρηματικού ποσού των -15- ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας εντόπισαν άμεσα και συνέλαβαν τους δύο 15χρονους κατηγορούμενους, ενώ σε έρευνες, που διενεργήθηκαν στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ ενημερώθηκε η Διεύθυνση του Γυμνασίου.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες προκειμένου να διακριβωθεί η πηγή προέλευσης των ναρκωτικών, αλλά και η ύπαρξη τυχόν άλλων μαθητών του Γυμνασίου, που κάνουν χρήση ναρκωτικών.