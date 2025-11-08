Τουρκία: Φωτιά σε εργοστάσιο αρωμάτων- 6 νεκροί και 2 τραυματίες- ΒΙΝΤΕΟ

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα των θυμάτων ούτε η κατάσταση των τραυματιών
Πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στη βορειοδυτική Τουρκία, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο αρωμάτων. Το τραγικό συμβάν στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν.
Η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου (08.11.2025) στην περιοχή Ντιλόβασι, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε σε κτίριο που λειτουργούσε ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων, καταστρέφοντας ολοσχερώς δύο ορόφους.
Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη βρίσκεται στο σημείο καθώς οι φλόγες επεκτάθηκαν και σε διπλανό κτίριο.
Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα των θυμάτων ούτε η κατάσταση των τραυματιών.
«Είδα άνθρωπο να καίγεται»
Κάτοικος της περιοχής περιέγραψε πως άκουσε έκρηξη και όταν βγήκε έξω είδε έναν άνθρωπο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες.
«Ακούστηκε μια έκρηξη και όταν βγήκα έξω, είδα κάποιον να καίγεται», δήλωσε συγκεκριμένα.
«Άκουγα φωνές από μέσα, αλλά δεν μπορούσα να μπω λόγω της φωτιάς. Λένε ότι υπήρχαν τέσσερα με πέντε άτομα. Άκουσα κραυγές», πρόσθεσε ακόμα.
Ομάδες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο και οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
