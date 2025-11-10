«Πουλούσε ναρκωτικά μέσα στην εκκλησία» ο παλαιοημερολογίτης youtuber ιερέας

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα ναρκωτικών με τους παλαιοημερολογίτες ιερείς, οι οποίοι λειτουργούσαν για λογαριασμό δύο μελών εγκληματικής οργάνωσης, με τζίρο χιλιάδες ευρώ.

Ο ένας από τους τρεις ιερείς που είναι μπλεγμένοι στο κύκλωμα ναρκωτικών είχε κάνει παλιότερα καριέρα στο τραγούδι και την τηλεόραση.

Από τα καλλιτεχνικά φώτα, στους κόλπους της Εκκλησίας. Και από το κανάλι με μαγειρική στο YouTube, στη διακίνηση κοκαΐνης.

Ο 46χρονος ιερέας συνελήφθη ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης και ως ο άνθρωπος που μιλούσε με τα δύο φερόμενα αρχηγικά μέλη.

Ο διοικητής της Δίωξης Ναρκωτικών, που μίλησε στο STAR, περιγράφει τον ρόλο του στην υπόθεση που δεν ταιριάζει με τα ράσα που φορούσε.

«Κρατούσε κάποια στιγμή ναρκωτικά και μέσα στην εκκλησία και διακινούσε κατ’ εντολή των εγκεφάλων ναρκωτικά έξω από τον χώρο του ναού.

Υπάρχουν συνομιλίες από τις οποίες προκύπτει εντολή ξεκάθαρη από τους Αλβανούς να βγει από τον χώρο της εκκλησίας σε παρακείμενο στενό για να δώσει ναρκωτικά σε κάποιον πελάτη», λέει ο Γιάννης Καρυδάκος, διοικητής της δίωξης ναρκωτικών.

Ο παλαιοημερολογίτης αρχιεπίσκοπος, διατηρούσε κανάλι στο youtube και προέβαλε μαγειρικές συνταγές, ενώ έχει περάσει και από πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών.

«Τα αποδέχτηκε όλα. Είπε ότι αρχικά δεν ήθελε να το κάνει, αλλά στη συνέχεια το αποδέχτηκε», πρόσθεσε ο κ. Καρυδάκος