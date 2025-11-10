Πέντε δυνάμεις ένωσαν καρδιές και χάρισαν ζωές στην Πάτρα – Μεγάλη επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία στο «Σπίτι του Ηπειρώτη»

Μια συγκινητική πράξη ενότητας και αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στο χώρο πολιτισμού «Το Σπίτι του Ηπειρώτη» στην Πάτρα, όπου πέντε φορείς της πόλης ένωσαν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό: να χαρίσουν ζωή μέσα από την αιμοδοσία.

Με σύνθημα «Πέντε Δυνάμεις Ενώνουν Καρδιές, Χαρίζουν Ζωές», ο Πανηπειρωτικός Σύλλογος Πατρών, ο Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων Θαλασσαιμίας (ΑΣΠΠΑΜΑ), η φοιτητική ομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας του Πανεπιστημίου Πατρών “Φλέβα Ζωής”, η Ένωση Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Καταστήματος Κράτησης Πάτρας και ο Παμμεσσηνιακός Σύνδεσμος Πατρών «Ο Παπαφλέσσας» απέδειξαν στην πράξη πως η συνεργασία μπορεί να γίνει δύναμη ζωής.

Η ανταπόκριση των πολιτών ήταν θερμή και συγκινητική. Πλήθος εθελοντών αιμοδοτών προσήλθε με χαμόγελο και διάθεση προσφοράς, γεμίζοντας τις φιάλες με αίμα και τις καρδιές όλων με ελπίδα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνθηκαν στους επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Αίματος Ρίου, που εργάστηκαν με ευαισθησία και επαγγελματισμό, αλλά και στους εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Αντιδημαρχίας Υγείας και Πρόνοιας του Δήμου Πατρέων και του Πανεπιστημίου Πατρών, που στήριξαν ενεργά τη δράση. Παρόντες μεταξύ άλλων ήταν οι Χαράλαμπος Μπονάνος, Γεωργία Ντάτσικα, Άννα Μαστοράκου, Βίβιαν Σαμούρη και η Αντιπρύτανης Έλενα Αλμπάνη.

Όπως τόνισαν οι διοργανωτές, η δράση αυτή αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα συνεργασίας και κοινωνικής ευαισθησίας, με στόχο τη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας και την ενίσχυση της ανθρώπινης αλληλεγγύης.

Το μήνυμα «Πέντε Δυνάμεις Ενώνουν Καρδιές, Χαρίζουν Ζωές» αποδείχθηκε στην πράξη: η συλλογική προσπάθεια μπορεί να σώσει ζωές και να δημιουργήσει ένα καλύτερο αύριο. Οι διοργανωτές ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη αιμοδοσία, συνεχίζοντας με πίστη στον άνθρωπο και στο κοινό καλό.