Ευχαριστήριο της οικογένειας του Θεόδωρου Τζαμαλούκα και της Χριστίνας Αλεξοπούλου

Η οικογένεια του Θεόδωρου Τζαμαλούκα και της Χριστίνας Αλεξοπούλου εκφράζει δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, καθώς και προς όλους όσοι στάθηκαν δίπλα τους κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της πολυαγαπημένης τους αδελφής, Παναγιώτας Τζαμαλούκα, αναγνωρίζοντας τη φροντίδα, τον επαγγελματισμό και το ήθος που επέδειξαν σε μια δύσκολη στιγμή.

Στο ευχαριστήριο αναλυτικά αναφέρεται:

Μετά την απώλεια της πολυαγαπημένης μας αδελφής, Παναγιώτας Τζαμαλούκα, αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε δημόσια την ευγνωμοσύνη μας προς τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της -και δίπλα μας- σε μία τόσο δύσκολη περίοδο.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους εξαίρετους ιατρούς, καθηγητές Ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, κ. Μάρκο Μαραγκό, κ. Άγγελο Κούτρα και κα. Κατερίνα Σολωμού, για τις πολύτιμες επιστημονικές υπηρεσίες, τη φροντίδα και το ανθρώπινο ενδιαφέρον που επέδειξαν σε κάθε στάδιο της νοσηλείας. Μέσω αυτών, απευθύνουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους τους συνεργάτες τους, καθώς και στο σύνολο των τμημάτων που εκπροσωπούν.

Ευχαριστούμε επίσης τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και τον Διοικητή, κ. Δημήτρη Μπάκο, καθώς και όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που καθημερινά υπηρετούν με αυταπάρνηση το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Η εμπειρία μας, αναδεικνύει το τεράστιο έργο που επιτελείται στο ΕΣΥ, από επιστήμονες και εργαζόμενους, συνολικά, οι οποίοι δίνουν καθημερινά μάχη, όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και με τις προκλήσεις ενός σύνθετου συστήματος. Οι συνεχείς προσπάθειες αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας είναι ορατές και αξίζουν την αμέριστη στήριξη από την κοινωνία και την Πολιτεία.

Η οικογένειά μας εκφράζει την βαθύτατη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη της σε όλους όσοι βρέθηκαν με επαγγελματισμό, φροντίδα και ήθος δίπλα στην Τέτη και σε εμάς.

Οικογένεια

Θεόδωρου Τζαμαλούκα - Χριστίνας Αλεξοπούλου