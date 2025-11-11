Βίντεο λίγο πριν την ανατροπή της λέμβου με τους μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου

Το ναυάγιο σημειώθηκε στα 15 ναυτικά μίλια νότια του νησιού
Συγκλονιστικό βίντεο - ντοκουμέντο λίγο πριν από την ανατροπή της λέμβου που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς, έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.
Στο υλικό διακρίνονται οι μετανάστες στοιβαγμένοι στο ξύλινο πλεούμενο, το οποίο ταλαντεύεται επικίνδυνα από τα κύματα, ενώ ακούγονται φωνές αγωνίας τη στιγμή που πλησιάζει σκάφος διάσωσης.
Λίγο αργότερα, η λέμβος ανετράπη και, σύμφωνα με το Λιμενικό, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από το ναυάγιο, το οποίο σημειώθηκε στα 15 ναυτικά μίλια νότια του νησιού, έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 56 άτομα, ενώ οι έρευνες των πλοίων του λιμενικού και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας συνεχίζονται για την ανεύρεση αγνοουμένων.
Οι διασωθέντες μεταφέρονται με το πλοίο της FRONTEX στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, νότια του Ρεθύμνου, ενώ από εκεί, όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την υγεία τους - κυρίως συμπτώματα υποθερμίας- θα μεταφερθούν στην πλησιέστερη νοσοκομειακή μονάδα. Οι υπόλοιποι αναμένεται να φτάσουν τα ξημερώματα στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς στα Χανιά για την πρώτη υποδοχή και φιλοξενία τους. Ανάμεσά τους είναι δύο γυναίκες και δύο μικρά παιδιά καλά στην υγεία τους.
