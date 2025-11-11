Βίντεο λίγο πριν την ανατροπή της λέμβου με τους μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου

Συγκλονιστικό βίντεο - ντοκουμέντο λίγο πριν από την ανατροπή της λέμβου που μετέφερε μετανάστες ανοιχτά της Γαύδου, με τραγικό απολογισμό τρεις νεκρούς, έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ.

Στο υλικό διακρίνονται οι μετανάστες στοιβαγμένοι στο ξύλινο πλεούμενο, το οποίο ταλαντεύεται επικίνδυνα από τα κύματα, ενώ ακούγονται φωνές αγωνίας τη στιγμή που πλησιάζει σκάφος διάσωσης.

Λίγο αργότερα, η λέμβος ανετράπη και, σύμφωνα με το Λιμενικό, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τη θάλασσα.

