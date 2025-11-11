Back to Top
Ακτή Δυμαίων: Οδηγός παρέσυρε αστυνομικό σε μπλόκο της Τροχαίας

Ερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (11/11/2025) στην Πάτρα, όταν οδηγός οχήματος παρέσυρε αστυνομικό της Τροχαίας που εκτελούσε καθήκοντα ελέγχου κυκλοφορίας στην Ακτή Δυμαίων.

Το ατύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τον τροχονόμο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

