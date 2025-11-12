Τραγωδία στα Σπάτα Δυτικής Αχαΐας: Από ανακοπή μετά την πτώση από την μάντρα ο θάνατος του 3χρονου Ανδρέα

Ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Άγιο Νικόλαο Σπάτων, στη Δυτική Αχαΐα.

Ένα αγοράκι μόλις τριών ετών έχασε τη ζωή του, όταν έπεσε από μάντρα ύψους περίπου δύο μέτρων.

Το παιδί μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειές τους, το παιδί υπέστη ανακοπή και οι γιατροί έκαναν ΚΑΡΠΑ για τουλάχιστον 40 λεπτά, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αγοράκι έπαιζε εκείνη την ώρα με έναν 25χρονο, μακρινό συγγενή της οικογένειας, με τον οποίο φαίνεται πως έπεσαν μαζί από τη μάντρα.

Αφού οι 2 τους έπεσαν από τα 2 μέτρα, στο σημείο σήμανε συναγερμός. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο, με τον 3χρονο να βρίσκεται σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Έφερε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις για τις οποίες οι γιατροί πάλεψαν μέχρι το τέλος. Η καρδούλα του ωστόσο τον πρόδωσε και έφυγε λίγες ώρες μετά -και αφού είχε διασωληνωθεί στο Καραμανδάνειο- από ανακοπή.

Ο 25χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Αχαΐας «Ο Άγιος Ανδρέας» και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η μητέρα και ο πατέρας του 3χρονου, έσπευσαν από την πρώτη στιγμή στο Καραμανδάνειο, ελπίζοντας σε ένα θαύμα… Όταν οι γιατροί τους είπαν πως το σπλάχνο τους δεν τα κατάφερε, λύγισαν και ούρλιαζαν από τον πόνο, μη μπορώντας να συνειδητοποιήσουν την τραγωδία που τους χτύπησε.

Ο μικρός Ανδρέας είχε το όνομα του αγαπημένου του παππού, ενώ η οικογένεια στα Σπάτα έχει άλλα δύο κορίτσια μεγαλύτερα.

Όσον αφορά στη διακρίβωση των συνθηκών του θανάσιμου τραυματισμού του νηπίου, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες των αστυνομικών του τμήματος Δυτικής Αχαΐας, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.