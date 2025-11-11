Βορίζια: «Η Ευαγγελία σωριάστηκε μπροστά μας»- Σοκαριστική μαρτυρία

«Η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη έπεσε μπροστά μας. Αν είχαμε μικρότερο αμάξι, τώρα δε θα μιλούσαμε», είπε σοκαρισμένη η αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας όσα είδε.

Μια γυναίκα που κατάφερε να επιζήσει κυριολεκτικά από θαύμα περιέγραψε στο Star τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στα Βορίζια , όταν βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της στη μέση των διασταυρούμενων πυρών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάμερα ασφαλείας στην είσοδο του χωριού κατέγραψε τον Φανουρή Καργάκη να φεύγει από το σπίτι του με το αγροτικό του όχημα, κατευθυνόμενος προς το σημείο της συμπλοκής. Λίγα λεπτά αργότερα, η ίδια κάμερα κατέγραψε ένα γκρι τζιπ να προσπαθεί να διαφύγει από το χωριό με σκασμένο λάστιχο, έχοντας ήδη δεχτεί πυρά.

Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν ένα ζευγάρι από την Αθήνα, που είχε ταξιδέψει στην Κρήτη για να παρευρεθεί σε γάμο και βρέθηκε τυχαία στο επίκεντρο της αιματηρής βεντέτας.

«Πήγαμε για καφέ στα Βορίζια και βρεθήκαμε μέσα σε διασταυρούμενα πυρά. Υπήρχε πανικός, άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Κρατούσαν σιδερικά, δεν μπορούσα να καταλάβω τι συνέβαινε. Ένα μεγάλο μαύρο αυτοκίνητο, μάλλον του Φανουρή, σταμάτησε δίπλα μας. Τότε ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί. Ήταν στα 10 μέτρα από εμάς. Είδα μια γυναίκα να σωριάζεται στο έδαφος. Ήταν η Ευαγγελία. Έπεσε μπροστά μας. Μετά είδα ανθρώπους να μαζεύονται πάνω της και να κλαίνε», περιέγραψε η μάρτυρας.

«Ο σύζυγός μου, ενστικτωδώς, δεν ξέρω πώς, συνέχισε να οδηγεί. Μία από τις σφαίρες βρήκε το κάθισμα του οδηγού. Αν είχαμε μικρότερο αυτοκίνητο, τώρα δε θα μιλούσαμε. Γλιτώσαμε από θαύμα», πρόσθεσε.

«Κατάφέραμε να απομακρυνθούμε 300 μέτρα, προς το Ζαρό. Όταν νομίσαμε πως τα πράγματα είχαν ηρεμήσει, ξαφνικά ακούστηκαν και άλλοι πυροβολισμοί. Ήταν σαν δεύτερος γύρος. Πάρα πολλοί πυροβολισμοί, παντού. Καλέσαμε την Αστυνομία, το 112 και την οδική βοήθεια, όμως μας είπαν πως δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω των πυρών. Ήρθαν μετά από τρεις ώρες», συμπλήρωσε η μάρτυρας.

Σχεδόν δέκα ημέρες μετά το μακελειό, το ζευγάρι εξακολουθεί να παλεύει με τους εφιάλτες.

«Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Οι ήχοι των πυροβολισμών μάς ξυπνούν κάθε βράδυ», λένε συγκλονισμένοι.