Πάνω από 100.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα τον πρώτο οριστικό πίνακα επικυρωμένων αιτήσεων του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», στον οποίο περιλαμβάνονται περισσότερα από 100.000 νοικοκυριά που εντάσσονται στη δράση.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, πάνω από 5.000 από τους νέους δικαιούχους ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που υπογραμμίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα και τη στοχευμένη στήριξη του προγράμματος.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 647.167.031 ευρώ και αυξημένο ποσοστό επιχορήγησης για τα ευάλωτα νοικοκυριά, προωθεί την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τα νοικοκυριά, ενθαρρύνοντας την αντικατάσταση παλαιών συστημάτων θέρμανσης και την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων νέας τεχνολογίας.

«Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για πράσινη ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καθαρές και αποδοτικές λύσεις θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης για όλους — από τα αστικά κέντρα έως και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας», σημειώνει το ΥΠΕΝ.

Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού.

Οι αιτούντες που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα απόρριψης, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά ημερολογιακών ημερών, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας.