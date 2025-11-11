Τουρκία: Εισαγγελέας ζητά ποινή κάθειρξης 2.000 ετών για τον Ιμάμογλου

Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε να επιβληθεί ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών στον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος είναι φυλακισμένος από τον Μάρτιο εν αναμονή της δίκης του με κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος και το κόμμα του, το μεγαλύτερο της τουρκικής αντιπολίτευσης, αρνούνται.

Μετά από έρευνα περίπου οκτώ μηνών, οι εισαγγελείς ολοκλήρωσαν το 3.900 σελίδων κατηγορητήριο, όπως ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης Ακίν Γκιούρλεκ σε συνέντευξη Τύπου σήμερα Τρίτη.

Βάσει του κατηγορητηρίου, ο Ιμάμογλου και 401 άλλοι κατηγορούνται για ανάμιξη σε δίκτυο διαφθοράς που φέρεται ότι ζημίωσε το κράτος κατά 160 δισεκατομμύρια λίρες Τουρκίας (3,81 δισεκατομμύρια δολάρια) σε μια περίοδο 10 ετών.

Το κατηγορητήριο προσδιορίζει τον Ιμάμογλου ως «ιδρυτή και ηγέτη της εγκληματικής οργάνωσης». Κατά του ίδιου έχουν απαγγελθεί περίπου 142 κατηγορίες για φερόμενα αδικήματα.

Ο γενικός εισαγγελέας μοιράστηκε επίσης ένα διάγραμμα το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου εγκληματικού δικτύου.