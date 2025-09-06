Τουρκία: Στο εδώλιο και πάλι ο Ιμάμογλου

Εδώ και έναν χρόνο το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης, βρίσκεται όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο της τουρκικής Δικαιοσύνης.

Εκατοντάδες αξιωματούχοι και απλοί υπάλληλοι του κόμματος έχουν συλληφθεί. Από τον Μάρτιο βρίσκεται υπό κράτηση στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Σηλυβρίας και ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Ερκέμ Ιμάμογλου, από τα πλέον δημοφιλή στελέχη του CHP και ξεκάθαρο φαβορί για το "χρίσμα" της τουρκικής αντιπολίτευσης ενόψει προεδρικών εκλογών.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, ο 54χρονος Ιμάμογλου αντιμετωπίζει ποικίλες κατηγορίες, από πλαστογραφία μέχρι διαφθορά και προσβολή δημόσιου λειτουργού. Στις 11 Σεπτεμβρίου καλείται να λογοδοτήσει για "πλαστογραφία" πανεπιστημιακού τίτλου και άλλων εγγράφων. Λίγο πριν συλληφθεί, το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης είχε ακυρώσει το πτυχίο του.

Εάν κριθεί ένοχος, ο πρώην δήμαρχος απειλείται με ποινή φυλάκισης έως οκτώ ετών και εννέα μηνών. Επιπλέον, αποκλείεται από κάθε πολιτική δραστηριότητα, κατά συνέπεια σε αυτή την περίπτωση δεν θα του επιτραπεί να θέσει υποψηφιότητα στις επόμενες προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με το τουρκικό Σύνταγμα, ένα πτυχίο πανεπιστημίου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για το ύπατο αξίωμα.

"Δίωξη με πολιτικά κίνητρα";

Ο Ιμάμογλου και το κόμμα του κάνουν λόγο για μία "δίωξη με πολιτικά κίνητρα". Η μέχρι στιγμής πορεία της "υπόθεσης Ιμάμογλου" επιβεβαιώνει αυτή την υποψία, άλλωστε η όλη συζήτηση περί πλαστογραφίας ξεκίνησε λίγο μετά την εκλογή του ιδίου στη δημαρχία της Κωνσταντινούπολης το 2019 και αφού προηγουμένως είχαν αρχίσει οι αποκαλύψεις για κατάχρηση κονδυλίων του δημοτικού προϋπολογισμού από το κυβερνών κόμμα AKP του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, καθώς επίσης και ισλαμιστικές οργανώσεις και αδελφότητες.

Κάποιοι κάνουν λόγο για εκδικητική τακτική της κυβέρνησης, καθώς ο ίδιος ο Ιμάμογλου εδώ και χρόνια αμφισβητούσε την εγκυρότητα του πανεπιστημιακού πτυχίου του Ταγίπ Ερντογάν.

Από τότε που ανέλαβε καθήκοντα, ο Ιμάμογλου βρίσκεται όλο και πιο συχνά στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης. Για κάποιες υποθέσεις έχει ήδη καταδικαστεί. Από τον Μάρτιο βρίσκεται στη φυλακή. Επισήμως κατηγορείται για διαφθορά και ανεπίτρεπτη ανάμειξη σε δημόσιο διαγωνισμό. Στην πραγματικότητα αυτό που προκαλεί αντιδράσεις είναι η συνεργασία του κόμματός του, του CHP, με το φιλο-κουρδικό κόμμα DEM στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Παρότι η τουρκική κυβέρνηση έχει εγκαινιάσει μία διαδικασία ειρήνευσης με το PKK και το DEM, η Δικαιοσύνη εξακολουθεί να ερμηνεύει κάθε διασύνδεση με το DEM ως "υποστήριξη της τρομοκρατίας".

Ποιος είναι ο Ιμάμογλου;

Ο Ιμάμογλου γεννήθηκε το 1970 κοντά στην Τραπεζούντα, στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Προέρχεται από μία ταπεινή οικογένεια, η οποία το 1987 μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη για να ιδρύσει κατασκευαστική εταιρεία. Το 1994 ο Ιμάμογλου ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης με bachelor στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το 2008 εντάχθηκε στο CHP όπου, με ένα μείγμα σοσιαλδημοκρατικής και εθνικιστικής ρητορικής, αναδείχθηκε σε ηγετική μορφή μίας αντιπολίτευσης, που έχει ερείσματα κυρίως στα αστικά στρώματα και στους θιασώτες του κοσμικού κράτους.

Η αναρρίχηση του Ιμάμογλου σε ανώτερα αξιώματα άρχισε το 2014 με την δημαρχία του προαστείου Μπεϊλικντουζού, που θεωρείται προπύργιο του CHP. Μετά από μόλις 4 χρόνια κατέβηκε στις εκλογές για τον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης και, προς έκπληξη όλων, κατάφερε να κερδίσει τον εκλεκτό του Ερντογάν, Μπιναλί Γιλντιρίμ. Οι εκλογές ακυρώθηκαν, αλλά η νέα προσφυγή στις κάλπες επιβεβαίωσε την εμφατική νίκη του Ιμάμογλου, τερματίζοντας την 25χρονη κυριαρχία του AKP στη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας.

Μόλις ανήλθε στην εξουσία, ο Ιμάμογλου τερμάτισε τις πληρωμές, ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ, προς φιλοκυβερνητικά ιδρύματα και μέσα ενημέρωσης. Μετά από αυτό, η κυβέρνηση στην Άγκυρα μπλόκαρε την υλοποίηση σχεδίων του Ιμάμογλου και την παροχή δανείων στον Δήμο. Στις δημοτικές εκλογές του 2024, ωστόσο, ο Ιμάμογλου επανεξελέγη ως κοινός υποψήφιος της αντιπολίτευσης. Ο ίδιος θεωρείται φιλολαϊκός και ικανός ρήτορας, που απευθύνεται σε διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. Η ρητορική του είναι εποικοδομητική και συμφιλιωτική. Λέει ότι δεν θέλει να διχάσει, αλλά να ενώσει τον λαό.

Τώρα οδηγείται στο εδώλιο όχι μόνο ο ίδιος, αλλά και σύσσωμη η ηγεσία του κόμματός του. Η επόμενη ακροαματική διαδικασία στη δίκη κατά του προεδρείου του CHP είναι στις 15 Σεπτεμβρίου. Εάν το δικαστήριο καθαιρέσει τη σημερινή ηγεσία, πιθανή εξέλιξη θα είναι ο ορισμός ενός Επιτρόπου στο "τιμόνι" του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης.