Καιρός: Η κακοκαιρία «Ηρακλής» ρίχνει τις θερμοκρασίες στην Ευρώπη, πότε αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα

Μετά τις διαδοχικές κακοκαιρία που έδωσαν μεγάλο όγκο νερού σε αρκετές περιοχές της χώρας και μάλιστα τοπικά με μεγάλη ένταση, οι καιρικές συνθήκες αρχίζουν και βελτιώνονται κι έτσι τις επόμενες αρκετές ημέρες ο ήπιος καιρός θα κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αιτία γι’ αυτή την εξέλιξη συνιστά το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων που σημειώνεται στον πρώτο χάρτη με το γράμμα “Υ” και που σταδιακά αυτό θα εξαπλωθεί πάνω από τη χώρα.

Παρόλα αυτά και σήμερα θα δούμε λίγες βροχές για περιοχές που βλέπουν προς το Αιγαίο.

Μετά και από αυτό το διήμερο οι υπόλοιπες ημέρες, μέχρι περίπου και την άλλη Τρίτη, θα χαρακτηρίζονται από ηλιοφάνεια, ήπιους ανέμους, μεγάλο ημερήσιο θερμοκρασιακό εύρος (χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, υψηλή το μεσημέρι), αλλά και τοπικά πυκνές ομίχλες με έμφαση τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Προς τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Ιταλίας θα μας βάλει και πάλι σε φθινοπωρινό καιρικό μοτίβο, όπως αναφέρει ο κ. Μαρουσάκης.