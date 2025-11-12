Α. Ζεληλίδης: Ανάπτυξη και τέλος φτώχεια και χρέος με την αξιοποίηση των κοιτασμάτων-Τι λέει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ Ζεληλίδης, σε συνέντευξή του στο κανάλι της Ναυτεμπορικής σχολίασε τις πρόσφατες κυβερνητικές ανακοινώσεις για την εκμετάλλευση των ελληνικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου νότια της Κρήτης και στο «Block 2» του Ιονίου.

Παρότι αναγνώρισε ότι οι εξελίξεις αυτές είναι θετικές, τόνισε πως δεν αποτελούν αποτέλεσμα ενός μακροπρόθεσμου εθνικού σχεδιασμού, αλλά «είναι με την επιβολή τους. Μπήκε η Exxon στο οικόπεδο 2 γιατί ο αγωγός είναι δίπλα – η αξιοποίηση είναι εύκολη».

Ο κ. Ζεληλίδης επεσήμανε επίσης πως η αλλαγή στάσης της ελληνικής κυβέρνησης άργησε να έρθει – περίπου 6,5 χρόνια – ενώ συνολικά η Ελλάδα έχει καθυστερήσει περίπου τρεις δεκαετίες στην αξιοποίηση των ενεργειακών της πόρων.

«Αν αξιοποιήσουμε τα κοιτάσματα, τέλος η φτώχεια, τέλος το χρέος».