Τραγωδία στη Δυτική Αχαΐα: «Ακούω ουρλιαχτά και βγαίνω έξω» λέει ο παππούς του αγοριού- Πώς περιγράφει το συμβάν

Συγκλονίζει ο παππούς του τρίχρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από μάντρα στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα στη Δυτική Αχαΐα.

Τραγική φιγούρα ο παππούς του 3χρονου που περιγράφει στην κάμερα της ΕΡΤ πώς συνέβη η μοιραία πτώση που κόστισε τη ζωή στο εγγονάκι του.

Ο άνδρας δείχνει τη γωνία που όπως είπε χτύπησε το κεφάλι του ο 25χρονος που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

«Εδώ, εδώ χτύπησε το κεφάλι του… και με το έτσι που κάνει πέρα το είχε στα χέρια του, ζαλίστηκε και έπεσε στο τσιμέντο. Εκεί έγιναν όλα…», είπε με τρεμάμενη φωνή.

«Ήτανε κι άλλα παιδάκια εδώ και τα αδερφάκια του. Και ακούω ουρλιαχτά και βγαίνω έξω και κοιτάω τον άνθρωπο χάμω μαζί με το παιδί» είπε ακόμη ο παππούς του 4χρονου.