Πάτρα: Τι λέει το Πανεπιστήμιο για την πρόθεση Φαρμάκη να επιδοτήσει το μεταφορικό κόστος για τις μετακινήσεις των φοιτητών

Με 1 εκατ. ευρώ ετησίως ετοιμάζεται να επιδοτήσει το μεταφορικό κόστος για τις μετακινήσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, από και προς τα campus, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αφού προηγουμένως εξετάσει το νομικό πλαίσιο που θα κρίνει αν μια τέτοια ενέργεια είναι εφικτή.

Το ποσό αυτό θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στην ήδη υπάρχουσα έκπτωση του μεμονωμένου εισιτηρίου μετακίνησης και της μηνιαίας κάρτας, την οποία έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Πάτρας. Παράλληλα, η Περιφέρεια προτίθεται να προτείνει στα συναρμόδια υπουργεία την αλλαγή των ζωνών μετακίνησης, ώστε οι διαδρομές από και προς τους χώρους του Πανεπιστημίου να ενταχθούν στην α’ ζώνη (0,70 ευρώ), όπου το εισιτήριο είναι φθηνότερο. Σήμερα, οι διαδρομές ανήκουν στη β’ ζώνη (0,90 ευρώ), γεγονός που αυξάνει το κόστος μετακίνησης για τους φοιτητές.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη, παρουσία και της Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Ελένης Αλμπάνη.

Η κ. Αλμπάνη, μιλώντας στο thebest.gr, ανέλυσε το ζήτημα και υπογράμμισε την ανάγκη για άμεση παρέμβαση: «Οι φοιτητές έχουν δίκιο, το εισιτήριο από και προς το Πανεπιστήμιο είναι ακριβό και όχι με ευθύνη του Αστικού ΚΤΕΛ Πάτρας καθώς το campus είναι στη β’ ζώνη διαδρομών, δηλαδή είναι πολύ μακριά από τον αστικό ιστό και αυτό από μόνο του κάνει το εισιτήριο πιο ακριβό. Ο Περιφερειάρχης άκουσε τις πρωτοβουλίες της πρυτανικής αρχής για μείωση του κόστους εισιτηρίου προκειμένου να βελτιωθεί η καθημερινότητα των φοιτητών ως προς τον οικονομικό τους προϋπολογισμό, γιατί και τα ενοίκια στην πόλη είναι πάρα πολύ υψηλά. Αν ο νόμος το επέτρεπε, ο Πρύτανης Χρήστος Μπούρας θα το είχε λύσει το ζήτημα αλλά δεν μπορούμε γιατί δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, δηλαδή δεν μπορούμε να επιδοτήσουμε από τον προϋπολογισμό μας το φοιτητικό εισιτήριο. Ο κ. Φαρμάκης χθες είπε ότι εάν τους επιτρέψει το νομικό πλαίσιο, θα δουλέψει μια ομάδα εργασίας μαζί με τη νομική υπηρεσία. Αν καταφέρει να το κάνει, θα είναι πολύ συμφέρουσα και για τους φοιτητές και τις οικογένειες τους, και όπως λέει και ο Πρύτανης “αυτή η πόλη δεν είναι φιλική για τους φοιτητές, παρόλο που στηρίζεται στους φοιτητές”. Χρειάζεται μια συνεργασία όλων των τοπικών φορέων, όλοι μαζί Δήμος, Περιφέρεια, Επιμελητήριο για να γίνουν μελέτες, χορηγίες, δωρεές για να γίνει πιο φιλική και ελκυστική η πόλη για τους φοιτητές».