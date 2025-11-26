Αιτωλοακαρνανία: Έκτακτο 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις

Έκτακτο μήνυμα του 112 εστάλη το βράδυ της Τετάρτης λόγω της κακοκαιρίας στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.