Αιτωλοακαρνανία: Έκτακτο 112 για ισχυρές βροχοπτώσεις

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες
Έκτακτο μήνυμα του 112 εστάλη το βράδυ της Τετάρτης λόγω της κακοκαιρίας στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχοπτώσεις που πλήττουν την περιοχή.
Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.
Τρεις περιοχές σε κόκκινο συναγερμό για λειψυδρία: Πάτμος και Λέρος πρώτες- Ακολουθεί η Αττική
Πύρινη τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι μετά την πυρκαγιά στους ουρανοξύστες
Πύργος: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους δύο ανήλικοι που κατηγορούνται για απόπειρα βιασμού 16χρονης
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr