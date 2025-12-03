Χωρίς λαϊκές αγορές σήμερα η Πάτρα- 24ωρη απεργία

Σύσσωμα τα σωματεία των λαϊκών αγορών της Πάτρας συμμετάσχουν σήμερα στη μεγάλη πανελλαδική απεργία του κλάδου, αντιδρώντας στα νέα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση και απειλούν τη βιωσιμότητα των παραγωγών και εμπόρων.

Όλες οι λαϊκές σε όλη τη χώρα παραμένουν κλειστές, στο πλαίσιο της κινητοποίησης που πραγματοποιείται με αφορμή τα σοβαρά προβλήματα που, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, απειλούν άμεσα τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει αποφασίσει την πλήρη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, στέλνοντας μήνυμα αντίδρασης απέναντι σε μέτρα και ρυθμίσεις που, όπως αναφέρει, δυσχεραίνουν δραματικά τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και οδηγούν χιλιάδες επαγγελματίες σε οικονομικό αδιέξοδο.

Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκεται η επιβολή του Ηλεκτρονικού Δελτίου Αποστολής, το οποίο χαρακτηρίζεται «ανεφάρμοστο» για τον κλάδο. Όπως τονίζουν, οι επαγγελματίες των λαϊκών δεν έχουν φυσική έδρα πέρα από το σπίτι τους, ενώ αποθήκη θεωρείται πρακτικά το φορτηγό τους. Τα τιμολόγια που εκδίδουν λειτουργούν ήδη ως δελτία αποστολής και, με δεδομένες τις δύσκολες συνθήκες εργασίας, η καθημερινή εφαρμογή του μέτρου θεωρείται εξοντωτική. «Στο στεγασμένο εμπόριο γίνεται μια φορά τον χρόνο, στις λαϊκές θέλουν να το εφαρμόζουν καθημερινά. Αυτό τι δείχνει; Ότι θέλουν να μας κλείσουν», δηλώνουν οι εκπρόσωποι του κλάδου.

Αντίστοιχα, η τεκμαρτή φορολόγηση αποτελεί δεύτερο μεγάλο σημείο τριβής, με την Ομοσπονδία να ζητά μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος των 10.950 ευρώ. Όπως εξηγούν, οι λαϊκές δεν λειτουργούν καθημερινά, οι ώρες εργασίας είναι περιορισμένες και οι καιρικές συνθήκες συχνά δεν επιτρέπουν το στήσιμο των πάγκων, στοιχεία που δεν λαμβάνονται υπόψη στο σημερινό φορολογικό πλαίσιο.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η στήριξη του κλάδου μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η κατάργηση των «αγκάθιών» του νόμου 48/49 του 2022, όπως η εντοπιότητα και η σύσταση επιτροπών χωρίς τη συμμετοχή των επαγγελματιών, αλλά και η έκδοση νέων αδειών, καθώς και η απρόσκοπτη προσέλευση των παραγωγών στις λαϊκές.

Οι επαγγελματίες κάνουν λόγο για «συνεχή και μεθοδευμένη επίθεση» κατά των λαϊκών αγορών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση αναζητά διαρκώς τρόπους να αποδυναμώσει ή και να διαλύσει τον θεσμό, ο οποίος στηρίζει χιλιάδες οικογένειες και παραμένει κρίσιμος για το εισόδημα παραγωγών αλλά και για τις λαϊκές συνοικίες.

Η ανακοίνωση των σωματείων της Πάτρας

«Το Σωματείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών «Άγιος Ανδρέας» Πατρών καθώς και σύσσωμα όλα τα σωματεία επαγγελματικών και παραγωγών ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους στη μεγάλη πανελλαδική απεργία του κλάδου την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, ως ένδειξη αντίδρασης απέναντι στη συνεχή και δυσβάσταχτη φορολογική επιβάρυνση που επιβάλλεται στους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών.

Οι πρόσφατες υποχρεώσεις, όπως το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το τεκμαρτό εισόδημα που θεσπίστηκε ως προσωρινό αλλά επιχειρείται να καταστεί μόνιμο, καθώς και μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών, επιβαρύνουν υπέρμετρα τους επαγγελματίες του κλάδου και υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των λαϊκών αγορών.

Παράλληλα, οι συνθήκες εργασίας με πάγκους τριών και τεσσάρων μέτρων στον δρόμο, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, εξισώνουν άδικα τους μικρούς πωλητές με τα μεγάλα πολυκαταστήματα, οδηγώντας ουσιαστικά στην απαξίωση και σταδιακή εξόντωση της λαϊκής αγοράς.

Υπενθυμίζουμε πως η λαϊκή αγορά υπήρξε και παραμένει το καταφύγιο του λαϊκού ανθρώπου, προσφέροντας φρέσκα προϊόντα σε προσιτές τιμές και στηρίζοντας καθημερινά το ελληνικό νοικοκυριό.

Ζητούμε την κατανόηση του καταναλωτικού κοινού που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια για τη μη λειτουργία των λαϊκών αγορών την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Δεσμευόμαστε ότι, όποιες κι αν είναι οι εξελίξεις, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον θεσμό και να προσφέρουμε φρέσκα και οικονομικά προϊόντα σε κάθε ελληνικό σπίτι».