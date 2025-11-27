«Πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης»: Το νέο βίντεο του Τσίπρα για την παρουσίαση του βιβλίου του

«Τους ευχαριστώ όλους για τα... καλά τους λόγια», τονίζει
Με νέο βίντεο που ανάρτησε στο Instagram o Αλέξης Τσίπρας... αφήνει τους άλλους να μιλήσουν πρώτοι για το βιβλίο του «Ιθάκη» και όπως λέει, «εγώ θα μιλήσω την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στο Παλλάς. Είσοδος ελεύθερη, σας περιμένω όλους».
Στο βίντεο παρελαύνουν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Στέφανος Κασσελάκης, ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο Παύλος Μαρινάκης και αρκετοί δημοσιογράφοι/παρουσιαστές δελτίων ειδήσεων. Όλοι μιλούν για το ίδιο θέμα: το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα.
Στο βίντεο ακούγεται και το τραγούδι «Αλέξης» των Olympians και συγκεκριμένα ο στίχος «πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης».
«Τους ευχαριστώ όλους για τα... καλά τους λόγια», λέει στο τέλος ο πρώην πρωθυπουργός.
