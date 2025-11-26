Αλέξης Τσίπρας: Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση της «Ιθάκης»

Η εκδήλωση θα γίνει χωρίς προσωπικές προσκλήσεις
Μετά την κυκλοφορία του βιβλίου «Ιθάκη» τα βλέμματα στρέφονται στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα.
Ο πρώην Πρωθυπουργός στις 3 Δεκεμβρίου στο Παλλάς θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση της «Ιθάκης» και θα δώσει απαντήσεις εφ’ όλης της ύλης.
Μετά από συζητήσεις με τους στενούς συνεργάτες του αποφασίστηκε τελικά η εκδήλωση να γίνει χωρίς προσωπικές προσκλήσεις αλλά μία εκδήλωση ανοιχτή. Με αυτόν τον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας απέφυγε να στραφεί η πολιτική στη συζήτηση στο ποιους προσκάλεσε, ποιοι θα πάνε και ποιοι αρνήθηκαν.
Στην εκδήλωση ο Αλέξης Τσίπρας θα εκφωνήσει μία ομιλία με αμιγώς πολιτικά μηνύματα και αναμένεται να σκιαγραφήσει το όραμα του για το μέλλον. Η παρουσίαση του βιβλίου θα συμβολίζει και αυτή την νέα αφετηρία που χτίζει ο Αλέξης Τσίπρας.
Μάλιστα το επόμενο διάστημα με παρουσιάσεις του βιβλίου ανά την Ελλάδα αναμένεται να βρεθεί κοντά στον κόσμο για να κάνει μία πρώτη «σφυγμομέτρηση».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr