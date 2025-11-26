Ξυλοκόπησε τη σύζυγό του στο φέρι μποτ για Πέραμα, μπροστά στα παιδιά τους

Ένα σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε φέρι μποτ από Σαλαμίνα προς Πέραμα, όταν 63χρονος ξυλοκόπησε μπροστά στα παιδιά τους τη σύζυγό του.

Ένας 63χρονος άνδρας επιτέθηκε χτυπώντας την 50χρονη σύζυγό με κλωτσιές και μπουνιές μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών του, που του φώναζαν να σταματήσει.

Το πλήρωμα του φέρι μποτ ενημέρωσε το Λιμενικό και μόλις έφτασαν στο Πέραμα οι λιμενικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 63χρονο.

Η 50χρονη μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το 4ο Λιμενικό Τμήμα Περάματος.