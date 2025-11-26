Θεσσαλονίκη: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια σε πολυκατοικία

Έκρηξη από αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ο μηχανισμός, που αποτελούνταν από τρία γκαζάκια, εξερράγη περίπου στις 3.30 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στην είσοδο πολυκατοικίας επί της οδού Σμύρνης. Από την έκρηξη και τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο του κτιρίου, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Κρατική Ασφάλεια, η οποία διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες της επίθεσης.