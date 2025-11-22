Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας: Στήριξη φοιτητών και αίτημα για μείωση ή επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πατρών υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης των φοιτητών και προτείνει άμεσες δράσεις για τη διευκόλυνση των καθημερινών τους μετακινήσεων.

Η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου αναφέρει τα εξής:

Ο Εμπορικός Σύλλογος εκφράζει τη σταθερή στήριξή του στους φοιτητές της Πάτρας και καταθέτει επίσημα το αίτημα για άμεση διευκόλυνση στο κόστος των μετακινήσεών τους με τις αστικές συγκοινωνίες. Η πόλη μας φιλοξενεί περισσότερους από 35.000 φοιτητές, οι οποίοι ενισχύουν ουσιαστικά την τοπική οικονομία και αποτελούν ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας μας.

Πολλοί από αυτούς διανύουν καθημερινά μεγάλες αποστάσεις από και προς το Πανεπιστήμιο, εργάζονται παράλληλα και επιβαρύνονται σημαντικά από το ολοένα αυξανόμενο κόστος μεταφοράς.

Με γνώμονα ότι η πρόσβαση στη μόρφωση δεν πρέπει να αποτελεί οικονομικό βάρος, ζητάμε τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων — Αστικού ΚΤΕΛ, Προαστιακού, Περιφέρειας και Δήμου — ώστε να προχωρήσει άμεσα:

• Μείωση ή επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου

• Διαμόρφωση πιο προσιτών καρτών απεριορίστων διαδρομών

• Υιοθέτηση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες πόλεις της Ελλάδας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη καταγράψει τα παράπονα των φοιτητών και, μετά από σχετική συζήτηση με το Αστικό ΚΤΕΛ, δημιουργήθηκε τρίμηνη κάρτα απεριορίστων διαδρομών με μειωμένο κόστος. Ωστόσο, είναι σαφές ότι απαιτείται πρόσθετη στήριξη, καθώς το Πανεπιστήμιο δεν έχει τη δυνατότητα να επιδοτήσει το εισιτήριο με ίδιους πόρους.

Ο Εμπορικός Σύλλογος στηρίζει απόλυτα το αίτημα των φοιτητών και του Πανεπιστημίου για οικονομικότερες μετακινήσεις και καλεί τους θεσμικούς φορείς να εξετάσουν σοβαρά τη δυνατότητα επιδότησης, με γνώμονα την ανακούφιση των νέων ανθρώπων που αποτελούν το μέλλον της Πάτρας. Η στήριξη των φοιτητών είναι στήριξη της ίδιας της πόλης. Η συνεργασία και ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για λύσεις που ωφελούν την κοινωνία.