Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Περιπέτεια για τη Νανά Πατρώνη- Το ατύχημα μέσα στο σπίτι και η κινητοποίηση των διασωστών

Περιπέτεια για τη Νανά Πατρώνη- Το ατύχη...

«Πονάω αλλά δεν έχω κάταγμα» αναφέρει σε ανάρτησή της

Ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι στάθηκε αφορμή για την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ και Αστυνομίας, όπως περιγράφει σε ανάρτησή της η πατρινή παιδίατρος Νανά Πατρώνη, η οποία γλίστρησε στο μπάνιο και τραυματίστηκε στο πόδι.

Παρότι εξακολουθεί να πονά, διαβεβαιώνει πως δεν έχει υποστεί κάταγμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Η ανάρτησή της:

Ειδήσεις Τώρα

Νέες επαφές Ζελένσκι με συμμάχους- Το σχέδιο Τραμπ χρειάζεται «περισσότερη δουλειά», λέει η Ευρώπη

Πάτρα: 46χρονος φέρεται να συμμετείχε στο κύκλωμα με τις μαϊμού επενδύσεις

Νέο χειρουργείο για τον 18χρονο Μάριο- Το μήνυμα της μητέρας του

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Νανά Πατρώνη Ατύχημα

Ειδήσεις