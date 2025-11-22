Περιπέτεια για τη Νανά Πατρώνη- Το ατύχημα μέσα στο σπίτι και η κινητοποίηση των διασωστών

Ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι στάθηκε αφορμή για την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ και Αστυνομίας, όπως περιγράφει σε ανάρτησή της η πατρινή παιδίατρος Νανά Πατρώνη, η οποία γλίστρησε στο μπάνιο και τραυματίστηκε στο πόδι.

Παρότι εξακολουθεί να πονά, διαβεβαιώνει πως δεν έχει υποστεί κάταγμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν.

Η ανάρτησή της: