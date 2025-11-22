Περιπέτεια για τη Νανά Πατρώνη- Το ατύχημα μέσα στο σπίτι και η κινητοποίηση των διασωστών

«Πονάω αλλά δεν έχω κάταγμα» αναφέρει σε ανάρτησή της
Ένα ατύχημα μέσα στο σπίτι στάθηκε αφορμή για την άμεση κινητοποίηση Πυροσβεστικής, ΕΚΑΒ και Αστυνομίας, όπως περιγράφει σε ανάρτησή της η πατρινή παιδίατρος Νανά Πατρώνη, η οποία γλίστρησε στο μπάνιο και τραυματίστηκε στο πόδι.
Παρότι εξακολουθεί να πονά, διαβεβαιώνει πως δεν έχει υποστεί κάταγμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους όσοι έσπευσαν να τη βοηθήσουν.
Η ανάρτησή της:
